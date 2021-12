Les nouveaux mods Target de 100 et 200 de VAPORESSO rendent le vapotage DTL et extérieur plus pratique que jamais

English French

SHENZHEN, China, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- VAPORESSO vient de lancer les Target 100 et 200, conçus avec les vapoteurs DTL et les amateurs de plein air. Les nouveaux modèles – tous les deux mis à niveau de Target 80 lancéa en Septembre, disposent d’une taille élégante, une poignée souple et une ténacité unique.



Les mods de Target 100 et 200 présentent des spécifications améliorées par rapport à la Target 80, combinant un ensemble de nouvelles offres dans des paquets plus petits. Ce sont des mods extérieurs robustes que les vapoteurs voudront sortir.

Un triangle robuste et efficace

D’après SMOORE Lab, un laboratoire de la société mère de VAPORESSO, le Target 200 est 16 % plus petit que moyenne des mods du grand public ayant la même puissance. Même comparée à la VAPORESSO GEN, le modèle précèdent de double batterie de la marque, la Target 200 est nettement plus petite et compacte.

Comment VAPORESSO a-t-il réussi ? Ne cherchez pas plus loin que les nouvelles structures en forme de cage des mods. Grâce à sa forme triangulaire robuste et portante qui utilise pleinement l’espace intérieur des appareils, la conception en forme de cage garantit que les mods Target 100 et 200 sont stables tout en étant incroyablement légers et compacts.

D’innombrables modèles extérieurs sont des paradoxes du vapotage : les gros et lourds modèles des appareils découragent les utilisateurs de les amener à l’extérieur. Les Target 100 et 200 résistantes à l’eau offrent la plus efficace et la plus innovante nouvelle technologie, transformant les mods traditionnellement encombrants de l’industrie extérieure en reliques indésirables du passé.

Plus petite taille, mais plus grande capacité

La bulle iTank intégrée dans la Target 100 et 200 a une capacité impressionnante de 8 millilitres, un énorme 67 pourcent plus grand que les réservoirs normaux pour les mods de même taille. Les rapports de laboratoire montrent que les appareils iTank supportent jusqu’à 240 bouffées pour le vapotage à 55 W et 200 bouffées pour le vapotage à 75 W, ce qui équivaut à une journée entière de vapotage à l’extérieur pour certains vapoteurs. Avec l’industrie des mods compacts à deux piles combinés à des réservoirs de grande capacité, les mods Target 100 et 200 sont des compagnons parfaits pour le vapotage dans un certain nombre de contextes populaires, y compris à la maison, lors de rassemblements et pour des occasions extérieures.

Capacité de VAPORESSO ITank VS Capacité Normales Capacité Normale VAPORESSO iTank Réservoir droit 3.5ml 5ml Bulle iTank 5ml 8ml

Flux d’air plus fluide, par le fond

L’iTank apporte de l’air par le fond, où les entrées d’air triples permettent de grandes quantités d’air d’entrer en même temps. Trois entrées d’air garantiraient normalement une plus grande capacité de débit d’air, mais pourraient également provoquer des turbulences indésirables qui diminuent involontairement le débit d’air et entraînent un chauffage inégal.

Pour éviter ce problème dans l’iTank, l’équipe R&D de VAPORESSO a imité l’aérodynamisme du spoiler d’une voiture de course en plaçant le Turbo Airflow System en bas. Le système unique en son genre combine le flux d’air de trois directions et l’achemine en un flux constant. Le flux d’air monte à travers la structure mécanique au centre et se combine pour produire une expérience de vapotage plus ciblée et plus silencieuse. Il permet à la bobine de l’appareil de chauffer plus rapidement et de vaporiser complètement le liquide électronique à l’intérieur.

Saveur équilibrée, grâce au contrôle de chauffage précis

Également supportés par le mode F(t) dans le AXON CHIP, le Target 100 et 200 offrent des contrôles précis de la vitesse de chauffage et permettent aux vapeurs de profiter pleinement des effets de différentes saveurs à des températures variables. VAPORESSO appelle la sensation High Taste Restoration.

Anti-fuite avancée maintient le jus à l’intérieur

Il y a une croyance commune dans le monde du vapotage que le flux d’air inférieur provoque des fuites d’appareils, mais l’iTank est en train de changer le récit. Le système Turbo Airflow des Target 100 et 200 prend en charge la vaporisation complète de liquide qui réduit les fuites vers le bas d’un côté du mod. De l’autre côté, le système d’auto-circulation du liquide des dispositifs est constitué de trois tuyaux métalliques dans la base, qui se connectent étroitement à la bobine GTi. Le système d’auto-circulation liquide aspire la condensation dans le fond via l’effet Siphon, qui recycle la condensation dans la bobine et la vaporise à nouveau. Les vapoteurs peuvent utiliser l’iTank résistant aux fuites sans craindre la moindre infiltration de jus.

Fabriqués pour le vapoteurs DTL

La bobine GTi de Target 100 et 200 est spécialement développée pour le vapotage direct vers le poumon (DTL). Si le GTi de la Target 200 ressemble au Golf GTI de Volkswagen, c’est parce que ce dernier a un rôle à inspirer le premier. VAPORESSO a amélioré la structure de la bobine — ainsi que le coton utilisé dans la bobine — pour offrir une plateforme compacte mais puissante qui imite l’esprit compact et puissant de la GTI Golf.

La Target 200 comprend 0,2 maille et 0,4 maille bobines dans son emballage. VAPORESSO travaille également sur la libération d’une bobine de 0,15 maillage afin que les utilisateurs puissent profiter de drags encore plus puissants.

Confort optimal dans les deux mains

Customers crave comfortable mods, so VAPORESSO ergonomically engineered the Target 100 and 200 for optimal comfort in both hands — especially when vapers fire from their index fingers and thumbs. The Target 100 and 200 feature a soft, ribbed-texture design for an ideal grip.

Les clients ont besoin de mods confortables, alors VAPORESSO a conçu les Target 100 et 200 de façon ergonomique pour un confort optimal dans les deux mains - surtout lorsque les vapoteurs tirent à partir de leurs index et de leurs pouces. Les Target 100 et 200 sont dotées d’un design doux à texture nervurée pour une prise en main idéale.

Rester à l'avant-garde

Alors que l’industrie du vapotage continue de monter en flèche, plus d’entreprises que jamais entrent et se font concurrence pour obtenir des clients. Cela signifie que les marques de vapotage doivent mettre au point des produits de pointe pour rester à l’avant-garde et surpasser leur concurrence.

Les mods Target 100 et 200 de VAPORESSO inaugurent une nouvelle ère pour la technologie de vapotage. Ils s’inspirent de la mission fondatrice de l’entreprise, maintenue depuis 2015 : offrir aux vapoteurs une meilleure expérience. Comment? En créant de nouvelles technologies et de nouvelles caractéristiques de produits.

Avec le soutien de la société mère SMOORE International, VAPORESSO établit depuis plusieurs années de nouvelles normes et stimule l’innovation. Il a été l’une des premières marques à adopter le système de presse à remplir (PTF) et a également mis au point une technologie de résistance aux fuites que l’entreprise appelle SSS - Sceller complètement, Saturer correctement, Stocker en toute sécurité - pour verrouiller dans e-liquide. Comme en témoignent les Target 100 et 200, VAPORESSO continue de transformer le paysage du vapotage.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4db5dc6f-d856-47f6-83b3-47442e424a87

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b451561-51fc-47a6-8ca4-8ceae8ba8194

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3faf5b3b-152f-4ba1-ab3e-6a747016865b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/093c4a07-1f55-430d-8c6a-8baa179894fd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/202ec93b-c5c0-438e-8d30-dfe4f64b2a6f