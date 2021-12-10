iPower 在亚马逊上推出其第一款营养剂产品系列“Flourish”

美国加州杜阿尔特, Dec. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPower Inc. （纳斯达克：IPW）（简称“iPower”或者“公司”)，美国领先的在线水培设备供应商与零售商之一，宣布推出其新高级营养剂系列“Flourish”，现已在亚马逊 上架。最初的产品线共有六个SKU，横跨营养剂和肥料两个类别，产品范围从克隆凝胶和植物补充剂到植物和蔬菜肥料等。



“我们很高兴推出我们备受期待的营养剂产品系列，” iPower 首席执行官 Lawrence Tan 评论道。“我们预期这是我们在营养剂和肥料类别中引入的众多新SKU中的第一套系列。营养剂和肥料的销售约占我们总收入的20%，截至目前，只包括第三方品牌的产品。因此，我们自主品牌的推出，将为收入的增长和利润率的增加提供了一个大好机会。”

“除财务效益，我们相信我们的Flourish系列产品将为家庭种植者提供重要价值，因为我们的产品是专门按需设计的，与商业种植者相比，家庭种植者有着独特的需求。我们期待着继续以实惠的价格为我们的客户提供高价值的水培用品。”

公司计划在亚马逊市场和主流社交媒体平台上投放广告，提高Flourish的品牌知名度。iPower 还预期在其他合作伙伴渠道以及自有专属网站Zenyhdro.com上推出Flourish产品系列。

关于 iPower Inc.

iPower Inc.是美国领先的在线水培设备与配件零售商和供应商之一。iPower通过其网站www.zenhydro.com，以及其在线平台合作伙伴，提供数千种自有品牌及数百种其他品牌存货单位（SKU）产品。所有的订单均由其位于南加州的两个履行中心完成。iPower拥有多样化的客户群体，包括商企和个人。更多信息，请访问iPower的网站： https://ir.meetipower.com/。

前瞻性声明

本声明中除历史事实的陈述之外的所有陈述都是前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，是基于目前对iPower认为可能影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的预期和预测。投资者可以通过诸如 "可能"、"将"、"期望"、"预期"、"目标"、"估计"、"打算"、"计划"、"相信"、"潜在"、"继续"、"很可能 "或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述。iPower没有义务更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律要求。尽管iPower相信这些前瞻性陈述所表达的预期是合理的，但不能保证这些预期会全部实现，并且iPower提醒投资者，实际结果可能与预期结果有实质性的差异，并鼓励投资者查阅iPower的注册声明和其向SEC提交的其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。

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