Forte adoption des solutions cloud de Quadient avec une croissance du nombre de nouveaux clients et de l’usage

Plus de 800 nouveaux clients software nets gagnés sur le troisième trimestre

Une dynamique portée par la forte adoption des solutions d'automatisation des communications et des postes client et fournisseur

Paris, le 10 décembre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, Quadient a indiqué aujourd'hui que son activité de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) a gagné plus de 2 000 nouveaux clients nets au cours des neuf premiers mois de l'année, dont 800 au cours du seul troisième trimestre. Cette avancée marque une accélération de l'acquisition de nouveaux clients par rapport aux deux premiers trimestres de l'année, avec une moyenne de 13 nouveaux contrats logiciels par jour ouvrable sur le troisième trimestre fiscal, qui s'est terminé le 30 octobre 2021.

Parmi les entreprises ayant récemment adopté les solutions logicielles Quadient, figurent des entreprises du secteur de l'énergie, comme les européennes N-ERGIE et Enel, des groupes financiers tels que Santander et Investec, ainsi que la compagnie d'assurance Zurich. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises sont également de plus en plus nombreuses à choisir les solutions de courrier hybride et d'automatisation des processus de Quadient. sParmi les nouveaux clients du troisième trimestre, 180 ont choisi les solutions d'automatisation financière de Quadient, Beanworks by Quadient pour les comptes fournisseurs (AP) et YayPay by Quadient pour les comptes clients (AR), tandis que de plus en plus d’entreprises automatisent leurs processus financiers.

Quadient a également connu une utilisation accrue de ses solutions SaaS (Software-as-a-Service). Les communications envoyées via Quadient Impress, une solution d'automatisation des documents, et le volume des paiements traités avec les solutions AP et AR de Quadient ont généré une croissance combinée de plus de 26 % de l'utilisation des plateformes au troisième trimestre 2021, comparativement au deuxième trimestre.

Et dans le cadre de l'exécution de sa stratégie Back to Growth, Quadient connaît une accélération de la transition de son activité logicielle d'un modèle de licence au SaaS, qui se traduit par une augmentation de plus de 20 % des revenus liés aux abonnements grâce aux nouveaux contrats obtenus au cours des neuf premiers mois de 2021.

« Je suis fier de nos équipes et reconnaissant envers notre base croissante de clients et de partenaires logiciels pour la confiance qu’ils nous accordent pour l’automatisation de leurs communications et l'amélioration de l'expérience de leurs clients », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous continuerons à investir dans notre suite de solutions cloud pour aider les entreprises de toutes tailles à optimiser leur trésorerie, simplifier leurs processus métier, envoyer des communications pour accroître leurs parts de marché et personnaliser leurs interactions client les plus significatives, depuis une plateforme unique et centralisée ».

Grâce aux synergies mises en œuvre sur l'ensemble des canaux de vente de l'entreprise, Quadient est en mesure de répondre directement aux besoins de transformation numérique des plus de 400 000 clients de ses solutions liées au courrier, qui tirent profit des solutions cloud Quadient pour moderniser leurs processus. Pour preuve, 60 % des nouveaux clients logiciels de Quadient sont également utilisateurs de solutions courrier Quadient.

En proposant une gamme complète de solutions pour aider les entreprises à faire face à leurs enjeux de digitalisation, Quadient se démarque de ses concurrents en tant qu’acteur fort sur chacun de ses marchés.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

