Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/10

Aalborg, 10. december 2021

Aalborg Boldspilklub A/S forventer et resultat for 2022 i niveauet 0 til minus 5 mio. kr.



I forventningerne er indregnet en placering i Top 6 i 3F Superligaen, spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901