English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj , yhtiötiedote 10.12.2021 klo 9:40



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2022



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) julkaisee vuoden 2022 taloudelliset katsaukset seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 torstaina 24.2.2022 klo 15

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 torstaina 25.8.2022

Konsernin vuosikertomus 2021 ilmestyy viikolla 13/2022



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 28.4.2022. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Ilkka Kangasniemi toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

puh. +358 40 7080 307,

s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® pasta, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.