BMO fait un don de 2 millions de dollars à la Fondation du CUSM pour les soins de précision du cancer

MONTRÉAL, 10 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’avenir du traitement du cancer est encore plus près de devenir réalité grâce à un don transformateur de 2 millions de dollars de BMO Groupe Financier à la Fondation du CUSM. Ce don permettra aux experts du cancer de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) de développer le programme d’oncologie de précision de l’hôpital, qui vise à offrir des traitements personnalisés adaptés à chaque patient.



L’objectif de l’oncologie de précision, c’est d’offrir le bon traitement au bon patient au bon moment. En utilisant des outils et des techniques évolués, les oncologues du CUSM peuvent comprendre exactement le type de cancer dont un patient est atteint et peuvent tester des options de traitement en laboratoire pour s’assurer qu’elles auront un effet optimal pour chaque cas particulier.

« L’oncologie de précision est l’avenir des soins du cancer. Elle réduit le recours aux traitements universels en faveur d’une approche personnalisée en fonction de la maladie de chaque patient. Nous sommes très reconnaissants envers BMO de soutenir le développement du programme d’oncologie de précision à l’Institut de recherche du CUSM. »

–Dre Rhian Touyz, Directrice exécutive et scientifique en chef, IR-CUSM

Le don de BMO appuiera une variété de techniques spécialisées, dont la création d’organoïdes, soit la culture de tumeurs et de tissus de patients en laboratoire. Les organoïdes permettent aux oncologues du CUSM de mettre à l’essai des traitements en laboratoire, avant de les administrer aux patients. Ainsi, chaque patient peut recevoir le traitement optimal immédiatement, et éviter les procédures excessives ou inutiles.

« À BMO, nous croyons que, pour résoudre des problèmes complexes, les progrès les plus importants sont réalisés au moyen d’approches collaboratives et novatrices. Nous sommes fiers de contribuer à faire une différence à Montréal – et ailleurs – à l’aide de cet investissement dans le programme d’oncologie de précision du Centre universitaire de santé McGill, qui ouvrira la voie à de nouveaux traitements contre le cancer et entraînera de profonds changements dans les soins de santé pour tous les Canadiens. »

– Darryl White, chef de la direction, BMO

Ce don a été fait dans le cadre de la campagne de la Fondation du CUSM visant à recueillir 20 millions de dollars pour Mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle. Volet prioritaire de la campagne Osez rêver visant à recueillir 200 millions de dollars pour transformer des vies et faire évoluer la médecine, Mettre fin au cancer contribue à mettre au point de nouveaux traitements du cancer, à améliorer les soins aux patients et à faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes survivent.

« L’IR-CUSM compte parmi son personnel certains des meilleurs oncologues et chercheurs dans le domaine du cancer au pays, et la Fondation du CUSM est déterminée à appuyer des recherches novatrices qui permettront non seulement d’améliorer le taux de survie des patients atteints du cancer, mais aussi de mettre fin au cancer pour de bon. »

–Suzanne Legge Orr, coprésidente de la campagne Osez rêver, Fondation du CUSM

Les organoïdes ne sont que l’une des nouvelles approches préconisées par le programme d’oncologie de précision de l’IR-CUSM, qui programme contribuera à sauver plus de vies grâce à un traitement personnalisé du cancer.

« En tant que centre hospitalier universitaire, le CUSM vise à donner aux patients atteints de cancer les meilleures chances de survie et une qualité de vie optimale pendant et après le traitement. Le CUSM remercie donc BMO Groupe Financière pour son don de leadership et lance un appel aux autres organisations pour qu'elles nous aident à développer la prochaine génération de médicaments de précision contre le cancer. Après tout, un investissement soutenu en matière de recherche alimentera notre succès et changera la vie d'innombrables patients. »

–Dr Pierre Gfeller, président-directeur général, CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité – les maladies infectieuses –; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied l’équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde.

À propos de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM)

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche biomédicale et en soins de santé de renommée mondiale. L’Institut, affilié à la faculté de médecine de l’Université McGill, est la branche de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) – un centre de santé universitaire situé à Montréal, au Canada, dont le mandat consiste à offrir des soins de santé complexes à sa communauté. L’IR-CUSM appuie près de 600 chercheurs et environ 1 200 stagiaires de recherche qui effectuent une vaste gamme de recherches fondamentales, cliniques et sur les résultats en santé aux sites Glen et de l’Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration et les découvertes visant à améliorer la santé des patients pendant toute leur vie. L’IR-CUSM est appuyé en partie par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). rimuhc.ca/fr

À propos du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l’un des plus importants établissements de santé universitaires au monde. En s’appuyant sur la tradition de leadership médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM offre des soins multidisciplinaires exceptionnels, axés sur les patients. Affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, le CUSM continue à faire évoluer la médecine adulte et pédiatrique en attirant les plus grands experts cliniques et les meilleurs chercheurs du monde entier, en évaluant les dernières avancées en matière de technologie médicale, et en formant la prochaine génération de professionnels de la médecine. En collaboration avec les partenaires de notre réseau, nous bâtissons un avenir meilleur pour nos patients et leurs familles, pour nos employés, nos professionnels, nos chercheurs et nos étudiants, pour notre communauté et surtout, pour la vie. www.cusm.ca

À propos de BMO Groupe financier



Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Tarah Schwartz

Directrice, Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Marie-Catherine Noël

Directrice, Relations médias / Québec et provinces de l’Atlantique

BMO

MarieCatherine.Noel@bmo.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/570a134a-7528-4faa-b8c9-60cf2335af31