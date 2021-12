Dassault Aviation : La Finlande fait le choix des États-Unis avec le F-35

English French

La Finlande fait le choix des États-Unis avec le F-35

(Saint-Cloud, le 10 décembre 2021) – Dassault Aviation prend acte de la décision souveraine des autorités finlandaises de choisir la solution américaine pour le remplacement des F-18 de la Composante aérienne.

Une fois encore, nous constatons et regrettons une préférence américaine en Europe.

Dassault Aviation et ses partenaires industriels poursuivent, pour leur part, le développement des capacités opérationnelles du Rafale, au service de la France et des pays qui veulent disposer en toute souveraineté d’une armée de l’Air de premier rang, comme en Europe la Grèce et la Croatie, et d’autres en dehors de l’Europe.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Rafale

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 92 75 - nathalie-Beatrice.Bakhos@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe