Kitron justerer utsiktene på grunn av nedstenging i Kina

(2021-12-10) Myndighetene i Ningbo i Kina, har gjennomført en nedstenging i Zhenhai, ett av seks distrikter i Ningbo, på grunn av et utbrudd av COVID-19 i området. Kitrons produksjonsanlegg ligger i Zhenhai-distriktet, og selv om det ikke er kjente tilfeller ved Kitrons anlegg, ble produksjonen stanset 7. desember på grunn av restriksjonene. Produksjonsstansen forventes å vare i to uker.



Kitrons andre anlegg vil ikke kunne kompensere for produksjonsstansen i Ningbo.

For 2021 har Kitron tidligere indikert utsikter til driftsinntekter på mellom 3 700 og 3 900 millioner kroner og en EBIT-margin mellom 6,8 og 7,1 prosent.

Det forventes nå driftsinntekter på mellom 3650 og 3750 millioner kroner, og driftsresultatet (EBIT) ventes å bli mellom 235 og 255 millioner kroner.

I rapporten for tredje kvartal ble etterspørselen beskrevet som svært sterk. Dette er fortsatt tilfelle. Om noe har etterspørselsutsiktene styrket seg ytterligere, noe som underbygger positive utsikter for 2022, gitt at forsyningsproblemene gradvis blir mindre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12