DANONE : Valérie Chapoulaud-Floquet rejoint le Conseil d’Administration de Danone

English French





Communiqué de presse – Paris, le 10 décembre 2021

Valérie Chapoulaud-Floquet rejoint

le Conseil d’Administration de Danone

Danone annonce la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet. Elle rejoindra son Conseil d’Administration à partir du 1er mars 2022, en remplacement d’Isabelle Seillier, qui a décidé de quitter le Conseil pour raisons personnelles à compter du 31 décembre 2021.

Cette cooptation est une première étape dans l’évolution de la composition du Conseil d’Administration qui permettra à Danone, d’ici 2023, de renouveler la totalité du Conseil, à l’exception des sièges occupés par le Président, le Directeur Général et les deux administrateurs représentant les salariés.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, a déclaré :

“Nous sommes heureux d’accueillir Valérie Chapoulaud-Floquet au Conseil d’Administration de Danone. Elle nous fera bénéficier de sa riche et indiscutable connaissance du secteur des biens de consommation, de son parcours international et de son expérience de Directrice Générale. Nous la remercions pour son engagement au sein du Conseil et nous réjouissons de travailler avec elle. J’aimerais également, au nom du Conseil, remercier Isabelle Seillier pour son implication active au sein du Conseil au cours des dix dernières années. Sa compréhension des marchés et son expertise financière, sa détermination et son indéfectible attachement à Danone ont été particulièrement précieux pour les travaux du Conseil pendant toutes ces années.

L’annonce d’aujourd’hui reflète la détermination du Conseil d’Administration à mettre en œuvre le changement au sein de Danone. Nous continuerons à avancer en ce sens au cours des prochains mois, et proposerons plusieurs nouvelles nominations en amont de l’Assemblée Générale de 2022.

Nous organiserons également – avec Antoine de Saint-Affrique, Juergen Esser et le Comité Exécutif – un Séminaire Investisseurs le 8 mars prochain. Cet événement sera une étape clé pour remettre Danone dans une dynamique de création de valeur durable pour ses actionnaires. »

ANNEXE

Renouvellement du Conseil d ’Administration de Danone – Rappel

Danone a annoncé, le 29 juillet 2021 la recomposition complète de son Conseil d’Administration : l’ensemble des administrateurs – hormis Gilles Schnepp, Antoine de Saint-Affrique et les deux administrateurs représentant les salariés – quitteront le Conseil d’ici l’Assemblée Générale 2023.

Dans cet intervalle, Danone proposera l’élection de nouveaux administrateurs recrutés en externe avec l’objectif de constituer un Conseil d’Administration resserré, plus indépendant et doté du bon niveau d’expertise, d’expérience sectorielle et internationale.

Biographies

Valérie Chapoulaud-Floquet est l’ancienne Directrice Générale de Rémy Cointreau (2014-2019). Elle a passé 24 années chez L’Oréal, où elle a occupé plusieurs rôles au sein de la division Produits de Luxe à travers le monde, dans les Ventes, le Marketing et à la Direction Générale. Après L’Oréal, et avant de rejoindre Rémy Cointreau, Valérie Chapoulaud-Floquet a occupé plusieurs postes de Direction Générale au sein de Louis Vuitton en Asie, Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Elle se consacre désormais à des positions non-exécutives, étant notamment membre des conseils de deux sociétés cotées : Diageo en tant qu’Administratrice non-exécutive (depuis 2021) et Nexstage en tant que Membre Indépendant du Conseil de Surveillance (depuis 2019).

Isabelle Seillier est Administratrice de Danone depuis 2011. Elle est la Présidente Globale de la division Investment Banking de J.P. Morgan depuis 2019, après avoir dirigé cette activité en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Elle a débuté sa carrière à la Société Générale, au sein du département Vente de produits dérivés.

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d’être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en 2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

Pièce jointe