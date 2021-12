Administrerende direktør i EAC Invest A/S fratræder - Selskabsmeddelelse nr. 17/2021

København, 10. december 2021



EAC Invest har i dag modtaget en opsigelse fra Administrerende direktør Martin Thaysen, da han har valgt at forfølge nye udfordringer. Martin fortsætter med at varetage direktørrollen indtil en ny administrerende direktør er på plads, hvilket forventes i begyndelsen af 2022. Martin Thaysen fortsætter som bestyrelsesmedlem i EAC Invest A/S og som Director i det associerede selskab Thai Polyacrylic Company Public Company Limited.

“Jeg vil gerne starte med at sige et stort tak til Martin for hans dygtige og ihærdige indsats for firmaet over de sidste 7 år. Vi er glade for at Martin fortsatte med at varetage rollen som CEO indtil vi fik afsluttet skattesagen. Det var et vigtigt kapitel for os at få færdiggjort. Og vi ønsker selvfølgelig Martin alt det bedste med de nye udfordringer, og ser frem til at fortsætte samarbejdet i bestyrelsen.” udtaler Ole Steffensen, formand for EAC Invest A/S.

Med venlig hilsen,

EAC Invest A/S

For further information, please contact:

Martin Thaysen, CEO, Phone: +45 2066 6554, e-mail investorinformation@eac.dk

