Wendi Sturgis wird Chief Executive Officer bei cleverbridge

CHICAGO und KÖLN, Deutschland, Dec. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- cleverbridge, ein führendes Unternehmen im Bereich des globalen Handels und der Abrechnung von Abonnements für B2B- und B2C-Unternehmen, hat Wendi Sturgis, die langjährige Erfahrung in der Technologiebranche hat, zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Die Ernennung von Sturgis erfolgt zwei Monate, nachdem das Unternehmen inmitten seines beträchtlichen Wachstums eine Neuaufstellung seines Führungsteams angekündigt hatte .



Craig Vodnik, Mitbegründer von cleverbridge, ist von seiner Rolle als CEO zurückgetreten und wird dem Unternehmen weiterhin als leitender Berater im Vorstand zur Verfügung stehen.

„Wendi ist eine versierte und talentierte Führungspersönlichkeit mit großer Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen, der Leitung globaler Teams und der Schaffung von Mehrwert für Kunden“, so Vodnik. „Sie ist integer und aufrichtig und versteht unsere Unternehmenskultur und unsere Wachstumsambitionen. cleverbridge braucht jetzt genau so jemanden wie sie.“

„Wendi und das übrige Führungsteam sind gut aufgestellt, um auf den vergangenen mehr als 15 Jahren hervorragender Leistung aufzubauen und die außergewöhnlichen Marktgelegenheiten zu nutzen, die vor uns liegen.“

Sturgis verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Marketing und Wirtschaft. Sie besuchte das Georgia Institute of Technology und hat bei einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen gearbeitet. Sie war CEO bei Yext Europe, Vice President of Account Management für Nordamerika bei Yahoo! und hatte weitere leitende Positionen bei Yext, Oracle, Gartner und Right Media inne. Sie ist Mitglied in mehreren öffentlichen und privaten Gremien, darunter The Container Store, Sabre, Step Up Women's Network, Georgia Tech Advisory Board und Georgia Tech Foundation.

2013 wurde Sturgis in die Forbes-Liste „40 Women to Watch Over 40“ aufgenommen. Sie ist Beraterin von Spitzen-Start-ups wie Salesloft, Lyte, Comparably, Violet Grey und Quantam Metric.

„Ich bin dankbar für die Möglichkeit, zu diesem besonderen Zeitpunkt bei cleverbridge einzusteigen“, so Sturgis. „Mein Ziel ist es, cleverbridge in die nächste Wachstumsära zu führen. Ich werde mich nicht nur darauf konzentrieren, die Bandbreite unseres Angebots zu erweitern, sondern auch dafür sorgen, dass die Kunden wissen, dass sie im Mittelpunkt unseres Universums stehen.“

„Ich freue mich darauf, mit dem leidenschaftlichen und fleißigen Team von cleverbridge zusammenzuarbeiten, um B2B- und B2C-Software- und SaaS-Unternehmen auf der ganzen Welt müheloses Wachstum zu ermöglichen.“

Neben Sturgis stoßen Chief Financial Officer Dr. Michael Spaeth, Chief Customer Officer Happy Luther und Chief Technology Officer Radu Immenroth zum cleverbridge-Führungsteam hinzu.

Über cleverbridge

cleverbridge ermöglicht B2B- und B2C-Unternehmen, die digitale Produkte anbieten, die Erreichung ihres Ziels, näher bei ihren globalen Kunden und Lieferanforderungen zu sein, um den Umsatz zu steigern, den Lifetime Value zu verbessern und das Geschäft zu transformieren. cleverbridge bietet globale Abrechnungslösungen für digitale Güter, Online-Services und SaaS-Unternehmen in B2C- und B2B-Märkten. Die cloudbasierte Plattform vereinfacht die laufende Rechnungsstellung, optimiert die Kundenerfahrung und bietet umfassende globale Compliance- und Zahlungsfunktionen. Weitere Informationen zu cleverbridge finden Sie unter www.cleverbridge.com.

