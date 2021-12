French German

CLEVELAND (USA) und BUDAPEST (Ungarn), Dec. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11. November 2021. Das renommierte R&D World Magazine hat bekannt gegeben, dass der PhotoCube™ von ThalesNano ein Gewinner des prestigeträchtigen, weltweiten R&D Top 100-Wettbewerbs ist, der oft als „Oscar der Innovation“ bezeichnet wird.



Der PhotoCube™ ist das Ergebnis einer Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zwischen ComInnex, ThalesNano und Professor Timothy Noel von der Technischen Universität Eindhoven. Der PhotoCube™ hat die Auszeichnung erhalten, weil er das erste auf dem Markt erhältliche Batch- und Flow-basierte Tischgerät mit mehreren Wellenlängen für fortgeschrittene photochemische Anwendungen ist. Dank seiner integrierten Sicherheitsfunktionen, die verhindern, dass der Benutzer starkem Licht ausgesetzt wird, gewährleistet das System eine sichere Verwendung. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten: https://thalesnano.com/products-and-services/photocube/

Herr Gergely Darvas, CEO, sagte: „Wir sind sehr stolz, zum dritten Mal diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Nach der Auszeichnung des H-Cube® im Jahr 2005 und des H-Genie® im Jahr 2019 bestätigt dieses Ergebnis, dass bahnbrechende Innovation und Exzellenz Konzepte sind, die wir anstreben und die unser Unternehmen ausmachen.“

Seit der Auszeichnung des H-Genie hat sich auch ThalesNano Energy (ein Schwesterunternehmen) immer stärker entwickelt. „Wir sind in diesem Jahr um über 60 % gewachsen, was das ursprüngliche Konzept, eine sicherere und intelligentere Alternative zu Wasserstoffflaschen ins Labor zu bringen, wirklich bestätigt“, so Richard Jones, CEO. „Mit der Einführung des H-Genie Lite in diesem Jahr und weiteren Produkten im nächsten Jahr sieht die Zukunft rosig aus.“

