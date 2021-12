ThalesNano remporte à nouveau le prix du Top 100 de la R&D - cette fois pour la photochimie

French German

CLEVELAND et BUDAPEST, Hongrie, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11 novembre 2021. Le prestigieux R&D World Magazine a annoncé que le PhotoCube™ de ThalesNano est lauréat du célèbre concours mondial de R&D Top 100, souvent appelé « Oscar of Innovation ».



La PhotoCube™ est le résultat d'une collaboration R&D entre ComInnex, ThalesNano, et le professeur Timothy Noel de l'université technique d'Eindhoven. Le PhotoCube™ a remporté le prix car il s'agit du premier instrument de paillasse multi-longueurs d'ondes basé sur le flux et le lot disponible sur le marché pour les applications photochimiques avancées. Le système garantit une utilisation sûre grâce à ses fonctions de sécurité intégrées qui empêchent l'utilisateur de s'exposer à une lumière de haute intensité. Cliquez ici pour plus d'informations : https://thalesnano.com/products-and-services/photocube/

M. Gergely Darvas, PDG, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce prestigieux prix pour la troisième fois. Après la victoire du H-Cube® en 2005 et du H-Genie® en 2019, ce résultat confirme que l'innovation et l'excellence révolutionnaires sont des concepts que nous recherchons et qui définissent notre entreprise. »

Depuis la victoire du H-Genie, ThalesNano Energy (société sœur) n'a cessé de se renforcer. « Nous avons connu une croissance de plus de 60 % cette année, ce qui valide vraiment le concept original consistant à proposer au laboratoire une alternative plus sûre et plus intelligente aux bouteilles d'hydrogène », a déclaré M. Richard Jones, PDG. « Avec l'introduction du H-Genie Lite cette année et d'autres produits à venir l'année prochaine, l'avenir semble prometteur. »

