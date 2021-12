English Dutch

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 december 2021 – 7:00u CET

Save the date Capital Markets Day 2022 van Fagron

Fagron kondigt met genoegen aan dat haar Capital Markets Day zal worden gehouden op 15 maart 2022. Het evenement zal plaatsvinden in het kantoor van Fagron in Capelle aan den IJssel, Nederland, en deelnemers kunnen de bijeenkomst in persoon of virtueel bijwonen.

Tijdens de Capital Markets Day zullen leden van het Executive Leadership team van Fagron een update geven van de bedrijfsactiviteiten en de strategie en de middellange termijn doelstellingen presenteren.

Verdere details, inclusief het volledige programma en de tijden, zullen voorafgaand aan het evenement bekend worden gemaakt en registratie zal op een later moment dichter bij de datum van de bijeenkomst mogelijk zijn via de website van Fagron.

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonalizeerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

