AS Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused

Neljapäeval, 9. detsembril 2021, lõppes AS Inbanki (edaspidi Inbank) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 1166 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 32,8 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni maht 2,7-kordselt üle.

Kuna emissiooni esialgne maht 12 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni.

Inbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel järgmiste põhimõtete järgi:

Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

Inbanki töötajate märkimised kuni 10 000 euro väärtuses rahuldati täies mahus;

Kuni 3000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

Aktsionäridele ja institutsionaalsetele investoritele jaotati 55% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 3000 eurot;

Olemasolevatele võlakirjainvestoritele ja investoritele, kes märkisid üle 500 000 euro jaotati 40,7% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 3000 eurot;

Ülejäänud investoritele jaotati 31,39% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 3000 eurot;

Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

Kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Investorite huvi Inbanki võlakirjade vastu oli oodatult suur, eriti positiivne oli näha institutsionaalsete investorite suurt panust. Samuti on hea meel näha, et võlakirjad on jätkuvalt atraktiivsed ka jaeinvestorile ja märkijaid oli kokku üle tuhande. See kinnitab taas, et usaldus Inbanki ärimudeli ja kasvuplaanide vastu on väga tugev.

37% investoritest sai soovitud mahus võlakirju. Jaotamisel eelistasime Inbanki töötajaid, seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja institutsionaalseid investoreid ning seejärel rahuldasime osaliselt uute investorite märkimised.

Sellega oleme täitnud endale seatud eesmärgi tugevdada ja mitmekesistada oma kapitalistruktuuri ning anda kohalikele fondidele ja jaeinvestoritele võimaluse saada osa Inbanki rahvusvahelisest kasvust.”

Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 29.11.2021 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Inbanki juhatuse 29.11.2021 otsusega kinnitatud võlakirjade tingimuste alusel. Inbank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 5,5% aastas ja lunastustähtajaga 15.12.2031. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 15.12.2021 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 16.12.2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:



Merit Arva

AS Inbank

Kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550