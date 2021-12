Les Ulis, le 13 décembre 2021

Lexibook® dévoile ses principales nouveautés Miraculous pour jouer avec Ladybug et ses amis !





Lexibook® comble les fans de Miraculous avec de superbes designs à l’effigie de leurs personnages préférés ! Fidèles à l’ADN ludo-éducatif de l’entreprise, ces nouveautés développent leur esprit créatif et les aident à devenir de vrais petits artistes !

Machine à coudre Miraculous pour les petites couturières en herbe

Référence Lexibook : SW100MI

Fournie avec tous les accessoires essentiels à la couture et une pédale imitant les machines de professionnels, cette machine à coudre permet aux enfants de devenir de vrais petits stylistes ! Mesurer, découper, coudre et monter ; les enfants peuvent désormais confectionner tous leurs meilleurs projets aux côtés de Miraculous !

Projecteur à dessin Miraculous pour dessiner comme un pro !

Référence Lexibook : CR310MI

Ce Projecteur à dessin est idéal pour développer la dextérité et la créativité des enfants ! Grâce aux différents modèles transparents inclus dans le kit, ils apprennent à dessiner leurs personnages préférés avec précision. Ils peuvent même se servir des 4 tampons encreurs pour dessiner les formes de l’univers Miraculous ! Pédagogique, l’écran rétroéclairé s’allume pour les guider pendant qu’ils dessinent.

Microphone Lumineux Miraculous pour chanter comme dans un vrai concert !

Référence Lexibook : MIC90MI

Ce Micro Lumineux est l’accessoire indispensable pour s’immerger dans un véritable concert de Ladybug et ses amis ! Ludique, il émet des effets lumineux multicolores et des sons d’applaudissements galvanisants pour une expérience plus vraie que nature ! Les enfants peuvent chanter a capella sur leurs chansons préférées grâce au câble aux-in inclus, et même sur les 5 mélodies de démonstration proposées pour les encourager !

SW100MI, CR310MI et MIC90MI seront en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de décembre 2021, au PVPC respectifs de 39,99€, 34,99€ and 19,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com





