Pascale Mourvillier rejoint le Conseil de Surveillance de Solutions 30

Pascale Mourvillier, experte en Corporate Reporting, administrateur de la SFAF et membre du Comité exécutif de l'EFFAS, entre au Conseil de Surveillance de Solutions 30 et rejoint le Comité d’Audit.

Le Conseil de Surveillance de Solutions a décidé de coopter Pascale Mourvillier en tant que membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Paul Raguin, 80 ans, qui a choisi de se retirer.

Pascale Mourvillier vient renforcer les compétences du Conseil de Surveillance en matière d’audit et de finance et rejoint le Comité d’Audit. Elle a démarré sa carrière dans l’audit chez Arthur Andersen puis s’est spécialisée dans les Normes IFRS à la CNCC puis en tant que conseillère technique chez Acteo. En 2005, elle rejoint le groupe Suez en tant que responsable du Centre d’expertise IFRS et pendant 10 ans elle a accompagné le groupe dans de nombreuses opérations structurantes. Depuis 2014, elle intervient en tant que conseil indépendant en Information Financière au service de nombreuses ETI et grandes entreprises. Elle est membre de la commission Comptable de la SFAF depuis 2004 et Administrateur de la SFAF depuis fin 2018.

Le Conseil de Surveillance tient à remercier chaleureusement Paul Raguin pour sa contribution et se réjouit d’accueillir Pascale Mourvillier.

Cette dernière déclare : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins le conseil de surveillance de Solutions 30. Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de croissance du Groupe, j’entends mettre mes compétences en matière d’audit et de corporate reporting au service des actionnaires et de toutes les parties prenantes de Solutions 30 pour renforcer les fondamentaux et contribuer à la poursuite d’un développement soutenu. »

