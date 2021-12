Imperial Capital ouvre une société européenne autorisée à Milan, en Italie, pour mener des activités européennes, et nomme Julien Sida au poste de PDG

French Italian

LOS ANGELES, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Capital Group, LLC (« Imperial Capital ») a annoncé que sa filiale Imperial Capital (International) LLP (« Imperial Capital International ») a achevé le processus de transition de sa filiale de Milan en une filiale autorisée vers la fin de la période de transition du Brexit où le système de passeport entre le Royaume-Uni et les états de l'Espace économique européen (EEE) a cessé. La nouvelle entité est constituée en tant que Imperial Capital SIM S.p.A. (« Imperial Capital SIM ») et a reçu l'autorisation du CONSOB et de la Banque d'Italie d'opérer en tant que société d'investissement en Italie, et d'utiliser son passeport dans d'autres pays européens. L'objectif d'Imperial Capital est de faire d'Imperial Capital SIM le centre moteur de ses services en Europe continentale par le biais d'une expansion de son modèle d'affaires existant. Le siège social de Milan est situé à Via Torino, 49 – 20123 Milan.



Par ailleurs, Imperial Capital a nommé Julien Sida au poste de PDG d'Imperial Capital SIM. M. Sida, qui vient d'Imperial Capital International, a rejoint Imperial Capital en 2015 en tant que directeur général du groupe de vente à haut rendement à Londres avant d'être muté à Milan. Auparavant, M. Sida était en charge des ventes de crédit chez KNG Securities, GFI Group & Deutsche Bank. M. Sida a obtenu une licence auprès de l'école de commerce Skema.

« La société SIM de Milan démontre une évolution clé de notre franchise européenne, en s'appuyant sur le succès de nos opérations à Londres et en tirant parti de la considérable expérience en ventes de crédit et des relations de M. Sida. Cela nous aidera à mieux servir nos établissements clients européens et souligne notre volonté de servir la communauté des investisseurs ainsi que notre engagement à long terme envers l'Europe », a déclaré Brian Robertson, responsable d'Imperial Capital International en Europe.

« La capacité d'adaptation d'Imperial est l'une de nos plus grandes forces en tant qu'entreprise », a déclaré Julien Sida, PDG d'Imperial Capital SIM. « Le maintien d'une plateforme mondiale complète de vente et de trading nous permettra de nous développer à Milan alors que nous cherchons à recruter des talents clés qui pourraient être déplacés du fait de leur incapacité actuelle à servir le continent après le Brexit. »

À propos d'Imperial Capital SIM S.p.A.

Imperial Capital SIM S.p.A située à Milan, en Italie, est une filiale autorisée d'Imperial Capital. Imperial Capital SIM S.p.A opère sur le marché italien et nous permet d'utiliser le système de passeport dans d'autres pays de l'UE après le Brexit. Nous nous engageons à maintenir une présence européenne et à développer notre franchise internationale.

Imperial Capital SIM S.p.A est réglementée par la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Commission nationale pour les sociétés et la Bourse ou « CONSOB ») et la Banque d'Italie.

Pour tout complément d'information sur Imperial SIM S.p.A., veuillez contacter :

Julien Sida

+ 44 (0) 207 650 5431

jsida@imperialcapital.com

À propos d'Imperial Capital (International), LLP

Créée en 2011, Imperial Capital International est une filiale d'Imperial Capital, LLC qui possède des bureaux dans le centre de Londres. Complétant la franchise existante d'Imperial Capital de ventes à crédit et de trading, Imperial Capital International a élargi la franchise d'Imperial Capital au niveau de l'EEE. Nos professionnels basés au Royaume-Uni se concentrent sur l'ensemble du spectre du crédit et possèdent une expertise dans les fonctions de vente, de trading, d'analyse de crédit et d'assistance. Nous proposons un trading complet dans plusieurs devises.

Pour plus d'informations concernant Imperial Capital (International), LLP, veuillez contacter :

Emma McClintock

+ 44 (0) 207 650 5429

emcclintock@imperialcapital.com

À propos d'Imperial Capital, LLC

Imperial Capital, LLC est une banque d'investissement qui propose une offre de services complète à partir d'une plateforme à l'intégration unique. Elle s'adresse à une clientèle d'investisseurs institutionnels et d'entreprises du marché intermédiaire. Nous offrons des services de vente et de trading élaborés aux investisseurs institutionnels ainsi qu'un large éventail de services de conseil en matière de banque d'investissement, de marchés de capitaux et de restructuration à une clientèle d'entreprises du marché intermédiaire. En conjuguant recherche exclusive et analyse des ventes et des salles de marché, nous apportons une analyse d'investissement sur l'ensemble de la structure du capital des émetteurs, y compris les prêts bancaires, les titres de créance, le marché de capitaux bancaire/hybride (au travers de son cadre ELP), les titres de participation post-réorganisation, les entreprises en situation spéciale ainsi que les actions cotées et non cotées. Grâce à notre plateforme de services complète et intégrée, à notre expertise sur l'ensemble de la structure de capital globale et à notre connaissance approfondie du secteur, nous apportons à nos clients des idées fondées sur la recherche, des services de conseil de qualité supérieure et l'exécution des opérations. Nous identifions rapidement des opportunités, quelles que soient les conditions de marché, et nous possédons un palmarès avéré d'offres de solutions exclusives et créatives destinées à nos clients. Imperial Capital, LLC articule ses activités autour de trois pôles d'activité principaux : banque d'investissement, ventes et trading pour les investisseurs institutionnels et recherche institutionnelle. Vous trouverez plus d'informations sur Imperial Capital, LLC sur www.imperialcapital.com .