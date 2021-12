København Ø, Dec. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner mellem afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Sydinvest og Værdipapirfonden Sydinvest.

I forbindelse med de skattepligtige fusioner mellem afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Sydinvest og Værdipapirfonden Sydinvest er ombytningsforholdet pr. 10 december 2021 blevet opgjort.

For den ophørende afdeling Virksomhedsobligationer ETIK (ISIN DK0060689289) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,9882 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,9882 andele i den fortsættende afdeling Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK (ISIN DK0061148491) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 1,08 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Europæisk Højrente ETIK (ISIN DK0060872216) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,9175 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,9175 andele i den fortsættende afdeling Virksomhedsobligationer HY ETIK A DKK (ISIN DK0061148574) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 7,88 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Korte Obligationer ETIK (ISIN DK0060232312) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:1,0016 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,0016 andele i den fortsættende afdeling Korte Obligationer A DKK (ISIN DK0015916225) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 0,00 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Lange Obligationer ETIK (ISIN DK0015974778) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,8898 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,8898 andele i den fortsættende afdeling Mellemlange Obligationer A DKK (ISIN DK0060585073) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 0,00 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Nordiske Aktier ETIK (ISIN DK0010237569) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,9016 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,9016 andele i den fortsættende afdeling Bæredygtige Aktier A DKK (ISIN DK0061533643) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 65,09 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Europæiske Aktier ETIK (ISIN DK0010244854) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:1,2002 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,2002 andele i den fortsættende afdeling Europa Ligevægt & Value A DKK (ISIN DK0015323406) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 36,66 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Globale Aktier ETIK (ISIN DK0010270693) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,7358 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,7358 andele i den fortsættende afdeling Bæredygtige Aktier A DKK (ISIN DK0061533643) under Investeringsforeningen Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 50,76 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Mix Defensiv ETIK (ISIN DK0060541613) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,9054 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,9054 andele i den fortsættende afdeling Konservativ Udb A (ISIN DK0060749281) under Værdipapirfonden Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 11,60 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Mix ETIK (ISIN DK0016195431) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,9103 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,9103 andele i den fortsættende afdeling Vækstorienteret Udb A (ISIN DK0060749448) under Værdipapirfonden Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 42,67 kr. pr. andel.

For den ophørende afdeling Mix Offensiv ETIK (ISIN DK0010289602) i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:1,2497 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,2497 andele i den fortsættende afdeling Aggressiv Udb A (ISIN DK0060749521) under Værdipapirfonden Sydinvest.

Restudbyttet er opgjort til 80,95 kr. pr. andel.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant restudligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til vicedirektør Henrik Granlund, tlf. nr. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør