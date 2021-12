BOURSE DIRECT : Avec Prime Direct, le marché privé des institutionnels enfin accessible aux particuliers

Paris, le 13 décembre 2021

Un service innovant, offrant toujours plus de nouvelles opportunités de trading aux clients Bourse Direct



Avec Prime Direct, Bourse Direct crée un service innovant et inédit pour ses clients.

Le service Prime Direct leur permet d’acquérir de manière exceptionnelle des actions issues de levées de fonds de sociétés cotées, et ce au même prix réduit que les institutionnels.

Toujours dans la logique d’avantager ses clients, Bourse Direct tient à leur permettre d’accéder à des opérations dont ils sont habituellement exclus. En effet, les particuliers montrent depuis de nombreux mois un fort engouement pour leurs investissements en bourse, et une solution diversifiante s’imposait.

Avec Prime Direct, les clients particuliers de Bourse Direct voient leurs opportunités d’investissement se multiplier.

Un service prometteur avec l’arrivée de nouveaux deals et de nouvelles opportunités pour les particuliers

En octobre 2021, Bourse Direct lançait son premier deal Prime Direct sur son site. L’offre a remporté un franc succès auprès de la clientèle de Bourse Direct qui a souhaité participer en nombre.

Dès l'ouverture de l'offre, il suffit de se connecter dans son espace client Bourse Direct et de consulter la présentation complète de l’offre en cours. La souscription est gratuite et s’effectue de façon simple et rapide via un module dédié. Une confirmation du détail de l’ordre passé est ensuite directement envoyée aux clients.

Prochainement, de nouvelles opportunités inédites seront dévoilées, et Bourse Direct invite ses clients à rester vigilant, car les offres sont proposées après la clôture de la séance parisienne et ne durent que quelques heures !

Plus d’informations sur le service Prime Direct : https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/prime-direct

Le service Prime Direct est proposé par Bourse Direct en partenariat avec la fintech PrimaryBid, société d’investissement autorisée par l’ACPR (CIB 15583).

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne,

de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

