Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2021: Ennätysliikevaihto marraskuussa

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 13.12.2021 KLO 11.25

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2021: Ennätysliikevaihto marraskuussa

Goforen liikevaihto marraskuussa 2021 oli 11,3 miljoonaa euroa (2020: 8,5 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 846 henkilöä (727 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:



"Marraskuu jatkoi työntäyteistä syksyä. Liikevaihto jatkoi kasvuaan hyvän kysynnän ja kapasiteettimme kasvun myötä, ja oli jopa 33,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden marraskuussa. Työpäiviä oli myös yksi enemmän kuin vuotta aiemmin marraskuussa. Loppuvuotta kohti olemme jatkuvasti parantaneet operatiivista tehokkuuttamme kaikissa liiketoiminnoissa. Tähän olemme onnistuneet yhdistämään hyvää kapasiteetin kasvua sekä onnistumisella rekrytoinnissa että alihankkijoiden avulla. Tämä on erittäin hieno suoritus kaikilta goforelaisilta, kun samalla olemme toteuttaneet suuria muutoksia yhtiössä. Joulukuun myötä siirrytään hetkellisesti rekrytointien osalta hiljaisemmalle kaudelle, joka kestää yli vuodenvaihteen.

Marraskuussa meidät valittiin pitkäaikaisen asiakkaamme CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tiedontuotannon IT-ratkaisujen suunnittelun, kehittämisen ja ylläpidon ensisijaiseksi toimittajaksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Sopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa sopimuskaudella. Yhteistyön jatkuminen asiakkaan ja Goforen kokeneiden eri asiantuntijoiden kesken on aina erityisen hienoa ja kertoo siitä, miten monipuolinen kumppanuus tuottaa arvoa molemmille osapuolille.

Kerroimme edellisessä lokakuun liiketoimintakatsauksessamme tulleemme alihankkijamme Ambientian kanssa valituksi DigiFinlandin integraatioalustan sekä integraatioiden kehittämisen ja ylläpidon toimittajaksi. Joulukuussa 2021 suunnitelluksi alkava yhteistyö ei kuitenkaan käynnisty johtuen puutteista kapasiteetissamme. Olemme päätyneet asiakkaan kanssa yhteisesti siihen, että sopimus päättyy ennen töiden aloittamista. Hankinnan arvioitu arvo oli noin 5,7 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana sisältäen mahdolliset optiovuodet (1+1). Tämän yksittäisen sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta DigiFinlandin ja Goforen muuhun yhteistyöhön.

Goforen asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin marraskuussa. Kokonaisuustyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja sai arvosanan 4,3 (asteikolla 1–5), kun se keväällä oli 4,2. Palautteissaan asiakkaamme arvostivat Goforen kanssa työskentelyssä etenkin asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta ja yhteistyökykyä. Tutkimuksen suositteluindeksi (NPS) oli Suomessa 54 (asteikko -100 / +100), kun se kevään tutkimuksessa oli 61. Käymme tutkimuksen tuloksia asiakkaiden kanssa yhdessä läpi. Tutkimuksen tehneen yhtiön mukaan verrokkiyritysten NPS oli 37, eli Gofore on sijoittunut vertailuissa parhaimpien yhtiöiden joukkoon. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Lisäksi marraskuussa kerroimme uudesta CoHumansin kanssa käynnistetystä vastuullisuustyötämme edistävästä yhteistyöhankkeesta. Hankkeen tuloksena luomme mallin työyhteisömme eettisesti kestävän toiminnan edelleen kehittämiseen. Malli on laajuudessaan ja vaikuttavuudessaan ensimmäinen teknologia-alalla Suomessa. Eettisen toiminnan kehittäminen antaa asiantuntijoillemme keinoja myös etiikan näkökulmien huomioimiseen asiakastyössä ja auttaa yhteiskunnallisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

Tässä vaiheessa toivotan jo hyvää joulua asiakkaillemme, muille sidosryhmillemme ja aivan erityisesti kaikille goforelaisille. Vuosi on ollut työntäyteinen ja pian on aika suunnata ajatukset myös muuhun kuin työasioihin."

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen. Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

milj. euroa Henkilöstömäärä

kauden lopussa Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE1 Alihankinta, FTE2 Marraskuu 11,3 (8,5) 846 22 (21) 784 152 Lokakuu 10,2 (8,7) 827 21 (22) 763 133 Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 (22) 757 119 Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105 Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38 Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108 Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109 Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112 Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.