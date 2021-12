INVITATION AUX MÉDIAS : Fenêtre sur le marché immobilier (FSMI)

English French

MONTRÉAL, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) invite les représentants des médias à participer à Fenêtre sur le marché immobilier; son rendez-vous annuel, lors duquel l’APCIQ réunira des experts de différents domaines pour présenter son bilan 2021 du secteur de l’immobilier et dévoiler ses prédictions 2022.



Quand : 14 décembre de 8h à 13h

Quoi : Lors de l’événement, les grands enjeux ayant marqué le secteur de l’immobilier en 2021 seront soulevés : surchauffe généralisée, surenchère, baisse de l’inventaire, hausse des prix, changement de comportement des acheteurs et des vendeurs, télétravail, etc. Ce bilan est d’autant plus pertinent dans un contexte où la crise sanitaire a catalysé un marché immobilier déjà sous pression.

Également au programme de la journée : les prédictions 2022 relatives au marché, les perspectives économiques et financières, de même que les impacts à prévoir sur le marché.

Il s’agit d’un événement virtuel. Toutefois, il pourrait être possible de capter des images sur place et d’y réaliser des entrevues avec les intervenants disponibles.

Les conférenciers :

Matthieu Arseneau, directeur général, chef économiste adjoint à la Banque Nationale marchés financiers, pourra s’entretenir avec vous des perspectives économiques et financières pour l’avenir et des nouveaux défis pour les consommateurs et les entreprises. Il pourra aussi répondre à la question suivante : le secteur immobilier est-il vulnérable advenant un relèvement des taux d’intérêt?

Charles Brant et Michaël Simard, respectivement directeur et économiste principal - analyse du marché - à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), dresseront le bilan 2021 d’un marché immobilier de la revente sous haute tension et les perspectives 2022.

Francis Cortellino, économiste pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), pourra vous en dire davantage quant aux secteurs de la construction résidentielle et du marché locatif au Québec : les dernières tendances et perspectives.

Richard Shearmur, professeur, directeur à l’École d'urbanisme - Université McGill, pourra vous expliquer les impacts de la pandémie sur la localisation des lieux de travail et de résidence et les conséquences sur la géographie des marchés immobiliers.

Pour participer à l’événement

À noter que des entrevues avec les différents intervenants pourront être organisées lors de la journée de l’événement.

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à nous contacter directement via l’adresse courriel suivante : media@apciq.ca

Pour en savoir plus, consultez la page média en cliquant ici.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 300 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ et est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur a pciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a rendu publique une étude importante sur la surchauffe immobilière le 13 septembre dernier. Ce mémoire a été présenté au ministre des Finances du Québec dans le cadre de la consultation sur l’encadrement des courtiers immobiliers dans un contexte de surchauffe du marché. Pour tous les détails sur cette analyse, nous vous invitons à cliquer ici.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca , le site immobilier le plus consulté au Québec.

