ALSTOM SA : Alstom va fournir la flotte de trains la plus durable de l'histoire du transport irlandais

Alstom va fournir la flotte de trains la plus durable de l'histoire du transport irlandais

Contrat-cadre de dix ans pour la livraison totale de 750 voitures électriques et à batterie.

Commande initiale ferme de 19 trains X’trapolis à cinq voitures, dont 13 trains à batterie avec un entretien évalué à 270 millions d’euros.

13 décembre 2021 – Alstom a signé aujourd’hui un contrat-cadre de dix ans avec Iarnród Éireann Irish Rail (IE) pour un total maximum de 750 nouveaux trains de banlieue destinés au réseau DART (Dublin Area Rapid Transit), avec une commande initiale ferme de 19 trains à cinq voitures, évaluée à 270 millions d’euros et comprenant un contrat d’entretien de 15 ans.

Henri Poupart-Lafarge, le Président-directeur général d’Alstom, Eamon Ryan T.D., le Ministre des Transports, et Anne Graham, la Directrice générale de la National Transport Authority, ont rejoint Jim Meade, le Directeur général d’Iarnród Éireann, dans les ateliers d’IE à Inchicore pour la signature officielle du contrat. Ce dernier prévoit le remplacement et le développement du parc de DART dans le cadre du programme DART+ financé par la National Transport Authority dans son plan de développement national 2021-2030.

« Alstom se réjouit d’avoir été sélectionné pour produire le nouveau parc DART+. L’Irlande est un marché très important pour nous et le nouveau parc X’trapolis électrique et à batterie constitue une étape décisive vers un transport ferroviaire plus durable, tout en transformant l’expérience voyageur dans la zone du Grand Dublin et au-delà, a déclaré Nick Crossfield, directeur général d’Alstom pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Cette commande renforce la position d’Alstom en tant que leader dans le domaine de l’innovation et de la fourniture de technologies de mobilité durable. »

Jim Meade, le Directeur général d’Iarnród Éireann, a déclaré : « Ce contrat-cadre avec Alstom sera au cœur d’une transformation de nos services et du changement pour nos clients. Il nous aidera à réaliser notre ambition de devenir la colonne vertébrale d’un réseau de transport durable en Irlande. Nous nous réjouissons de travailler avec Alstom pour offrir plus de services au Grand Dublin, des installations modernisées à nos usagers et un environnement plus propre à notre pays. »

Avec une mise en service prévue pour 2025, la commande initiale concerne six unités multiples électriques (EMU) et treize unités multiples électriques à batterie de cinq voitures (BEMU). Elle permettra des trajets de plus de 80 kilomètres en dehors du réseau électrifié grâce à l’alimentation sur batterie et constituera le premier parc moderne à batterie d’Irlande. Les batteries seront rechargées grâce à des stations de charge rapide placées dans des terminus choisis, mais aussi via la récupération de l’énergie du freinage lorsque le train est en mouvement. Cela permettra d’offrir une connectivité sans émission et une autonomie au-delà de la zone électrifiée du réseau DART+. Alstom assurera le service après-vente du parc DART pendant 15 ans, en fournissant une assistance technique et des pièces de rechange, et en déployant ses technologies HealthHub et TrainScanner de maintenance prédictive.

La plateforme modulaire de trains de banlieue X'trapolis d'Alstom, qui connaît un grand succès avec plus de 5 500 véhicules vendus, sera spécialement adaptée au programme DART+. Chaque train de 82 mètres de long pourra accueillir 550 voyageurs avec de larges passerelles, un sol bas et des marches automatiquement rétractables pour maximiser l’accessibilité. Ses autres caractéristiques comprennent des zones réservées aux vélos et aux familles, des services améliorés pour les voyageurs, comme des prises pour recharger les téléphones portables, des vélos et trottinettes électriques, ou encore des systèmes de vidéosurveillance dans tout le train, pour renforcer la sûreté et la sécurité des passagers et des collaborateurs.

En tant que pionnier de la mobilité durable et intelligente, Alstom dispose d’un portefeuille complet de solutions de mobilité vertes déjà disponibles sur le marché, tel que le premier train à l’hydrogène au monde, le Coradia iLint, ou des trains électriques à batterie déjà en circulation en Allemagne (Coradia Continental BEMU).

Alstom™, X'trapolis™, Coradia™, Coradia iLint™, HealthHubTM et TrainScannerTM sont des marques déposées du Groupe Alstom.





À propos d’Alstom



















À propos d’Irish Rail



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l'avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l'infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l'intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d'affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d'euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com







Iarnród Éireann Irish Rail est le gestionnaire de l'infrastructure et l'opérateur national de transport ferroviaire lourd irlandais, ainsi que l'autorité portuaire de Rosslare Europort. L'entreprise emploie plus de 4 100 personnes et propose des services Intercités dans toute l'Irlande, ainsi que des services de trains de banlieue et du métro DART dans le Grand Dublin, des trains de banlieue à Cork, des services de fret ferroviaire. Elle opère aussi, conjointement avec Translink, le service Enterprise assurant la liaison entre Dublin et Belfast. Avec un pic de 50,1 millions de voyageurs en 2019, l'entreprise a des projets ambitieux pour son réseau et ses services, afin de s'assurer que le rail reste au cœur d'un système de transport durable pour l'Irlande. Le programme DART+ vise à doubler la capacité et tripler l'électrification du réseau ferroviaire du Grand Dublin en investissant dans l'infrastructure et le parc.







