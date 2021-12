English Finnish

Next Games Oyj: Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2022



Next Games julkaisee vuoden 2022 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:



• Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 perjantaina 25.2.2022

• Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 19.8.2022

Next Gamesin vuosikertomus 2021 julkaistaan viimeistään viikolla 11 vuonna 2022.



Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 28.4.2022.



Next Gamesin sijoittajakalenteri löytyy yhtiön verkkosivuilta www.nextgames.com/fi/sijoittajille.



Lisätietoja:



Saara Bergström

Chief Communications Officer

+358 (0) 50 483 3896

press@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098



Next Games



Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Next Games kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, kuten Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan, Stranger Thingsiin, perustuvaa Stranger Things: Puzzle Tales -peliä. www.nextgames.com/fi