Intema annonce l'octroi par l'île de Man d'une licence de jeu en ligne

MONTRÉAL, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est très heureuse d'annoncer que la Isle of Man Gambling Supervision Commission a approuvé l'octroi d'une licence en vertu de la Online Gambling Regulation Act (OGRA) 2001 à Livestream Esports Limited, une filiale en propriété exclusive d'Intema.