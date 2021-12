Ehituslepingu lõpetamine Eestis (hotellihoone Tallinnas)

English Estonian

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja GVP Invest Estonia OÜ lõpetasid poolte kokkuleppel 12.02.2020 sõlmitud lepingu hotellihoone rajamiseks Tallinnasse, aadressile Tartu mnt 49 .

Pandeemia saabumise järel ei soosinud kiirelt muutuv situatsioon ehitus- ja majutusturgudel varasemalt kokkulepitud tingimustel ehitustöödega alustamist, millest tulenevalt otsustasid pooled lepingu lõpetada.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.

