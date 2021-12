English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 13.12.2021 klo 16.05



NoHo Partnersin marraskuun 2021 liikevaihto oli yli 24 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli yli 3 miljoonaa euroa



NoHo Partners Oyj:n marraskuun 2021 liikevaihto oli yli 24 miljoonaa euroa kasvaen noin 140 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja vastaten noin 90 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta marraskuussa 2021 oli yli 3 miljoonaa euroa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Marraskuun liikevaihto ja kassavirta toteutuivat ennakoidusti. Marraskuun myyntiä vauhditti hyvä kuluttajakysyntä kaikilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla. Liiketoimintamme tuottaa nyt tasaisen vahvaa kassavirtaa, jonka avulla pystymme toteuttamaan lainanlyhennysohjelmaamme suunnitellusti.



Joulukuun osalta arvioimme liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran noin 3 miljoonaa euroa. Kuluttajakysyntä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Suomessa ja Tanskassa, ja kuluttajat ovat oppineet käyttämään koronapassia kiitettävästi. Norjassa, jossa koronapassi ei ole käytössä, ravintolarajoitusten tiukentuminen leikkaa Norjan normaalista liikevaihtotasosta noin puolet. Ennakoimme kuitenkin kassavirtavaikutuksen jäävän tätä pienemmäksi olettaen, että Norjan valtion korvausmalli jatkuu entisellään.



Kokonaisuutena ennakoimme sulkevamme tämän vuoden 9.11.2021 antamamme tulosohjeistuksen mukaisesti, vaikka markkinaympäristö muuttuu edelleen nopeasti."



Joulukuun ja koko tilikauden 2021 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan tilinpäätöstiedotteen 2021 julkaisun yhteydessä 17.2.2022. Yhtiö päivittää myös vuoden 2022 ohjeistuksen tilinpäätöstiedotteen 2021 yhteydessä.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.