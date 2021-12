English Latvian

Akciju sabiedrība “Olainfarm”, turpmāk – Sabiedrība, informē, ka 2021. gada 13. decembrī AS “AB CITY”, reģistrācijas numurs 40203174414, turpmāk – Piedāvātājs, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 79. panta pirmo daļu ir iesniegusi Sabiedrībai ziņojumu par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem.



Saskaņā ar ziņojumu akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā pārdošanai tika piedāvātas 383 076 Sabiedrības akcijas. Pēc piedāvājuma izpildes Piedāvātāja rīcībā būs Piedāvātājam piederošas Sabiedrības 3 752 305 akcijas jeb 26,64 % no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita un uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no Sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 69,48 % no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, kas kopā veido 96,12 % no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.





Papildu informācija:

Jānis Leimanis

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes loceklis

Tel. +371 29269424

E-pasts: janis.leimanis@olainfarm.com