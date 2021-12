Transactions sur Actions propres du 06/12/21 au 10/12/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 6 au 10 décembre 2021

Paris, le 13 décembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/12/2021 FR 0000054231 1 000 4,98 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/12/2021 FR 0000054231 700 4,95 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 08/12/2021 FR 0000054231 1 000 5,04 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 09/12/2021 FR 0000054231 1 000 5,02 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 10/12/2021 FR 0000054231 1 000 5,01 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

08:24:04 FR 0000054231 4,97 EUR 145 XPAR jAj6AhEFbl0015g0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

08:33:38 FR 0000054231 4,97 EUR 289 XPAR jAj6AhEFl40017r0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

08:33:38 FR 0000054231 4,97 EUR 66 XPAR jAj6AhEFl4001800 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

13:29:12 FR 0000054231 4,98 EUR 64 XPAR jAj6AhEKN6003pF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

13:29:12 FR 0000054231 4,98 EUR 33 XPAR jAj6AhEKN6003pO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

14:35:11 FR 0000054231 4,98 EUR 80 XPAR jAj6AhELOv004fE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

15:25:59 FR 0000054231 5,00 EUR 73 XPAR jAj6AhEMC7005PK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-06

15:26:06 FR 0000054231 5,00 EUR 250 XPAR jAj6AhEMCE005PW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

08:03:57 FR 0000054231 4,96 EUR 300 XPAR jAj6AhEbls000Ki0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

08:09:54 FR 0000054231 4,94 EUR 128 XPAR jAj6AhEbre000RC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

08:13:27 FR 0000054231 4,94 EUR 72 XPAR jAj6AhEbv2000XI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

12:28:27 FR 0000054231 4,94 EUR 7 XPAR jAj6AhEftq004mO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

12:32:47 FR 0000054231 4,94 EUR 85 XPAR jAj6AhEfy1004oH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-07

14:46:47 FR 0000054231 4,94 EUR 108 XPAR jAj6AhEi3i009vK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-08

10:16:34 FR 0000054231 5,04 EUR 500 XPAR jAj6AhF0Jl003rD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-08

12:58:00 FR 0000054231 5,04 EUR 375 XPAR jAj6AhF2q0005Ub0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-08

12:58:00 FR 0000054231 5,04 EUR 125 XPAR jAj6AhF2q0005Uk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-09

09:02:47 FR 0000054231 5,02 EUR 220 XPAR jAj6AhFLdv0013W0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-09

09:03:01 FR 0000054231 5,02 EUR 280 XPAR jAj6AhFLe90013p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-09

10:32:13 FR 0000054231 5,02 EUR 210 XPAR jAj6AhFN2S002Cl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-09

10:32:22 FR 0000054231 5,02 EUR 40 XPAR jAj6AhFN2b002Cu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-09

12:45:49 FR 0000054231 5,00 EUR 250 XPAR jAj6AhFP7j003dW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

09:18:36 FR 0000054231 5,00 EUR 400 XPAR jAj6AhFiMm002bD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

09:18:51 FR 0000054231 5,00 EUR 100 XPAR jAj6AhFiN1002bQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

13:39:47 FR 0000054231 5,02 EUR 272 XPAR jAj6AhFmRX008Gb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

13:39:47 FR 0000054231 5,02 EUR 50 XPAR jAj6AhFmRX008Gk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

14:02:39 FR 0000054231 5,02 EUR 78 XPAR jAj6AhFmnf0097w0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-12-10

14:04:43 FR 0000054231 5,00 EUR 100 XPAR jAj6AhFmpe009DO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe