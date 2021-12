English French

JCDecaux référencé dans la Liste A du classement du CDP, se maintient en 2021 au niveau Leadership

Paris, le 13 décembre 2021 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce être à nouveau reconnu pour son engagement dans la lutte contre le changement climatique par l'organisation mondiale à but non lucratif Carbon Disclosure Project (CDP), dans le cadre de sa réponse au questionnaire « Climate Change » 2021.

Référencé dans le classement du CDP depuis 2011, JCDecaux fait partie d'un petit nombre d'entreprises très performantes sur près de 12 000 entreprises évaluées. Grâce à des actions environnementales significatives et mesurables, JCDecaux améliore sa note qui passe de A- à A et fait partie de la prestigieuse « liste A » de ce classement comme en 2019, qui désigne les sociétés les plus avancées en matière de lutte contre le changement climatique. JCDecaux est, en 2021, la seule entreprise européenne de la catégorie Web & Marketing Services à faire partie de la liste A du CDP, une performance bien supérieure à la moyenne (C).

Publié chaque année, le processus de rapport environnemental et de notation du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, en leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de leur rapport, de la gestion des risques environnementaux, de la sensibilisation des équipes et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.

Cette nouvelle reconnaissance des actions du Groupe visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone est une réelle preuve de son engagement, de la solidité de sa politique et de sa transparence en matière d'environnement.

Premier groupe de communication extérieure à avoir rejoint en 2019 le RE100, coalition internationale regroupant les entreprises mobilisées en faveur d’une production d’électricité 100% renouvelable, JCDecaux poursuit avec ardeur son travail de réduction de son impact énergétique à travers des actions concrètes :

La couverture de 100% de ses consommations d’électricité par de l’électricité d’origine renouvelable en 2022. A fin 2020, le taux de couverture était de 91% avec 50% de ses pays déjà à 100% ;

La réalisation d’analyses de cycle de vie de ses mobiliers pour identifier ses principaux impacts environnementaux, l’application des principes de l’écoconception et le reconditionnement à neuf des dispositifs en fin de contrat, s’inscrivant ainsi dans les principes de l’économie circulaire ;

Le choix des technologies les plus respectueuses de l’environnement pour ses mobiliers analogiques, en remplaçant les éclairages existants par des éclairages LED et des solutions d’éclairage intelligent permettant une amélioration de la performance énergétique jusqu’à 70% (système de modulation de l’intensité lumineuse, système d’extinction nocturne, installation de détecteur de présence dans les abris) ;

La sélection de véhicules ayant moins d’impact sur l’environnement (consommation de carburant et émissions de CO2) et l’équipement, quand cela est possible, de véhicules propres (électrique, GPL, GNV, flexifuel, hybride) pour ses agents d’exploitation.

Depuis le lancement de sa Stratégie Développement Durable en 2014, les émissions nettes de JCDecaux ont été divisées par plus de trois. Le Groupe est confiant dans sa réponse aux défis environnementaux de demain avec la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030 qui reprend des engagements forts sur le climat et qui sera révélée début 2022.

Dans ce contexte, la réduction de l’empreinte carbone du Groupe reste ainsi une priorité absolue et c’est pourquoi JCDecaux s’est engagé à contribuer à la neutralité carbone planétaire avec une participation active de JCDecaux en France dès 2021. Pour cela, une démarche dynamique d’amélioration continue sur le long terme a été mise en place en plusieurs étapes : mesurer, réduire, contribuer.

Paul Simpson, Directeur Général du CDP, a déclaré : "Félicitations à toutes les entreprises figurant sur la liste A de cette année. Prendre l'initiative en matière de transparence et d'action environnementale est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises puissent prendre, d'autant plus en cette année de COP26 et du sixième rapport d'évaluation du GIEC. L'ampleur du risque que représentent pour les entreprises le changement climatique, l'insécurité de l'eau et la déforestation ne peut plus être ignorée, et nous savons que les possibilités d'action dépassent de loin les risques de l'inaction. Le leadership du secteur privé est essentiel pour concrétiser les ambitions mondiales d'un monde net zéro, positif pour la nature et équitable. Notre liste A célèbre les entreprises qui se préparent à exceller dans l'économie du futur en agissant dès aujourd'hui."

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : “Nous sommes particulièrement fiers de faire à nouveau partie de la liste A du CDP. Faisant foi de notre engagement historique pour un modèle économique durable, respectueux de l’environnement et de la société, cette reconnaissance prouve à l’ensemble de nos parties prenantes notre maturité et notre sens des responsabilités face à l’urgence climatique. En tant qu’acteur impliqué dans le développement durable, capable d’anticiper les mutations à venir, nous encourageons le reste des entreprises et des acteurs du secteur de la communication extérieure à se saisir de ces enjeux avec le même pragmatisme et les mêmes ambitions, mais également les acteurs publics à faire de ces critères de qualité, durabilité et efficacité, des leviers opérants dans la commande publique."

A propos du CDP

Le CDP est un organisme international à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation des données environnementales pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 590 investisseurs représentant plus de 110 000 milliards de dollars d'actifs, le CDP incite les entreprises à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Plus de 14 000 organisations dans le monde ont divulgué des données par le biais du CDP en 2021, dont plus de 13 000 entreprises représentant plus de 64 % de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. Entièrement aligné sur la TCFD, le CDP détient la plus grande base de données environnementales au monde, et les scores du CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie zéro carbone, durable et résiliente. Le CDP est un membre fondateur de l'initiative Science Based Targets, de la We Mean Business Coalition, de l'Investor Agenda et de l'initiative Net Zero Asset Managers. Consultez le site https://cdp.net ou suivez le groupe @CDP pour plus de renseignements.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€ - Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 1 789 m€

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

964 760 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

10 230 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,6/5), et MSCI (AAA)

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)

