Giving Week : Quadient organise une semaine d’initiatives solidaires dans le monde

Paris, le 13 décembre 2021



A l’approche des fêtes de fin d’année, Quadient (Euronext Paris : QDT), leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, mobilise ses équipes autour d’une semaine spéciale dédiée à la solidarité, baptisée Giving Week, qui se déroule du 13 au 17 décembre 2021.

A cette occasion, des initiatives au bénéfice d’organisations caritatives locales sont organisées dans différents pays où l’entreprise est présente, comme les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne, la France et la République Tchèque, entre autres. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du nouveau programme de philanthropie de l’entreprise, Quadient Cares.

Une semaine consacrée aux actions solidaires

Cette semaine est pour les collaborateurs et collaboratrices de Quadient une opportunité de s’engager dans des projets et causes qui leur tiennent à cœur, en faisant don de leur temps et de leurs compétences.

En raison de la pandémie mondiale toujours active, les activités se dérouleront principalement sous la forme de rencontres virtuelles, qui présenteront plusieurs organismes aux employés. Des dons de vêtements et de jouets sont également organisés, avec des points de collecte installés dans les zones communes de certains bureaux de l'entreprise, et qui resteront disponibles jusqu'en 2022. Les organisations soutenues par ces initiatives incluent la Fondation Apprentis d'Auteuil, Chaussettes Orphelines, Rejoué, Dress for Success Greater London, SOS Villages d’Enfants France, ainsi que Surfrider Foundation Europe.

Si l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices Quadient peuvent consacrer une journée de travail par an à des actions de bénévolat, cette semaine a pour volonté d’aller encore plus loin dans la construction d’une culture d’entreprise engagée et solidaire partout dans le monde.

Le programme sQuadient Cares

La philanthropie est un engagement clé pour Quadient, prônant l’une des valeurs de l’entreprise, celle de la Communauté, et soutenant des projets importants pour les territoires dans lesquels Quadient exerce ses activités. Elle fait partie des cinq piliers définis par Quadient dans le cadre de sa stratégie en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) – les Collaborateurs, l’Éthique et la Conformité, l’Environnement, les Solutions et la Philanthropie – et pour lesquels l’entreprise s’engage à mettre en place des initiatives concrètes à horizon 20231. Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire dans la plupart des pays, limitant les activités collectives sur le terrain, l'entreprise tire parti de sa nouvelle plateforme numérique et de son partenariat avec Alaya, une solution SaaS d'engagement des employés, pour que les équipes puissent prendre part à la Giving Week, virtuellement.

« Avec Quadient Cares, nous voulons donner à nos collaboratrices et collaborateurs les moyens d’agir, au-delà de leur rôle dans l’entreprise, sur des questions qui leur tiennent à cœur dans toutes les régions du monde. La Communauté est l’une des valeurs fondamentales de Quadient et fait partie intégrante de notre programme de RSE et de notre culture d'entreprise. À I'image de ce que nous avons pu organiser en septembre à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, la Giving Week a pour but de permettre à nos collaborateurs et collaboratrices d'avoir un impact particulier dans leurs communes, et il n'y a pas de meilleur moment pour se rassembler et apporter sa contribution que pendant la période des fêtes de fin d'année », explique Cédric Girault, Directeur RSE et Conformité de Quadient.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contacts Quadient

1 L’ensemble des objectifs est consultable dans le Document d’enregistrement universel 2020 .

