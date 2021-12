RIBER : Nomination de Monsieur Stéphane BERTERRETCHE au Directoire de RIBER

Bezons, le 13 décembre 2021 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce la nomination de Monsieur Stéphane BERTERRETCHE au Directoire de la Société, effective au 10 décembre 2021.



Le Conseil de surveillance de RIBER s'est réuni le 10 décembre sous la présidence de Madame Annie GEOFFROY. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a procédé à la nomination de Monsieur Stéphane BERTERRETCHE comme membre du Directoire de la Société.

Monsieur Stéphane BERTERRETCHE est directeur financier de RIBER depuis mars 2021. Sa nomination permet de renforcer le Directoire de la Société. Il aura pour mission de favoriser le développement de RIBER en contribuant notamment à optimiser l’organisation de l’entreprise, renforcer sa stratégie et en assurer la mise en œuvre financière.

À la suite de cette nomination, le Directoire de RIBER est désormais composé de trois membres : Messieurs Philippe LEY, qui en assure la présidence, Emmanuel ROUTIER et Stéphane BERTERRETCHE.

Biographie :

Monsieur Stéphane BERTERRETCHE, 52 ans, est un professionnel des métiers de la Finance et de la Stratégie d'entreprise, qui dispose de plus de 20 ans d'expérience au sein de directions générales de grands groupes français et internationaux. Après un début de carrière dans l’audit, il intègre Lacoste en 1998 en qualité de Directeur Finances & Opérations pour la division Lacoste Footwear. Il rejoint en 2003 le groupe Lee Cooper en tant que Directeur Financier Europe, puis en 2007 le groupe Vivarte. En 2009, il rejoint l’industrie Pharmaceutique au sein du groupe Famar au sein duquel il occupe différentes fonctions, en tant que Directeur Financier, puis sur des opérations de fusions-acquisitions à l’international. Après une mission de Conseil auprès du Groupe Servier en 2020, il intègre RIBER en 2021 en qualité de Directeur financier, puis membre du Directoire.

Monsieur Stéphane BERTERRETCHE est diplômé d’Expertise Comptable et de l’INSEAD.



A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche

tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

