La FDA approuve le demande de nouveau médicament expérimental de XBiotech en rhumatologie

AUSTIN, Texas, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) annonce aujourd'hui que la division de rhumatologie de la FDA a autorisé la société à débuter le développement clinique de Natrunix, le nouveau traitement candidat à base d'anticorps True Human™ de la société pour le traitement des maladies rhumatologiques. L'autorisation, accordée sur la base de la demande de nouveau médicament expérimental (IND - Investigational New Drug) de la société, lui permet de commencer le développement clinique en rhumatologie. Natrunix est un nouveau médicament, mis au point et fabriqué au siège de recherche et développement de XBiotech à Austin, au Texas. La société est convaincue que Natrunix est un médicament révolutionnaire et prometteur pour le traitement des maladies articulaires inflammatoires, y compris l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde (PR).



Natrunix bloque de manière puissante et sélective l'inflammation qui affecte les articulations et ne devrait pas causer une immunosuppression générale ni avoir d'autres effets secondaires graves.

Des traitements sûrs et efficaces contre les maladies arthritiques sont nécessaires : un tiers des adultes de 45 à 64 ans et la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans, soit environ 53 millions de personnes aux États-Unis, souffrent actuellement d'une maladie rhumatologique diagnostiquée. Et le nombre de personnes touchées devrait augmenter rapidement, en hausse de 22 % au cours des 8 prochaines années, touchant 67 millions de personnes aux États-Unis d'ici 2030 (selon le National Arthritis Data Workgroup). La forme la plus courante d'arthrite, l'arthrose, affecte actuellement 32,5 millions de personnes, dont deux tiers des personnes atteintes d'obésité (CDC 2021). Environ 300 000 enfants souffrent également d'une maladie rhumatismale (Pediatric Orthopaedic Society of North America, 2021). XBiotech estime que Natrunix a le potentiel de traiter toutes ces formes de maladie articulaire.

Avec l'approbation d'IND, la société lancera tout d'abord Natrunix dans le cadre d'une étude de phase I visant à évaluer le dosage pour les injections sous-cutanées. Une fois le dosage préliminaire établi, la société prévoit de poursuivre les études de phase II sur la PR.

Haritha Pallapotu, directrice des affaires réglementaires, a déclaré : « De nouvelles thérapies sont nécessaires pour les patients atteints de PR, en particulier celles qui réduisent les symptômes de la maladie sans détériorer la qualité de vie. Natrunix est en cours de développement pour traiter les principales maladies rhumatologiques, et cette IND approuvée trace la voie. Nous sommes convaincus que le traitement à base d'anticorps True Human sera un traitement unique, efficace et sûr en rhumatologie. »

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact

Kaitlyn Hopkins

khopkins@xbiotech.com

Tél. 737-207-4600