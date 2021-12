Assemblée générale Bonduelle 2021 - Résultat des votes

English French

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 €.

Siège social : La Woestyne, 59173 Renescure.

447 250 044 R.C.S. Dunkerque

Villeneuve d’Ascq, le 13 décembre 2021

Communiqué

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 02 DÉCEMBRE 2021

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bonduelle s’est tenue à l’hôtel Novotel Lille - Aéroport de Lesquin ce 2 décembre 2021 et l'ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées.

En particulier, ont été adoptées les résolutions suivantes :

- la 3ème résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice et la fixation du dividende dont le montant s’élèvera à 0,45€ par action. Le détachement du coupon interviendra le 3 janvier 2022 et le paiement du dividende sera effectué le 5 janvier 2022.

- les 5ème et 7ème résolutions, renouvelant les mandats de Monsieur Martin Ducroquet et Madame Cécile Girerd-Jorry en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

- la 6ème résolution nommant Madame Agathe Danjou en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance.

Au cours de cette Assemblée, la Direction générale du groupe a également répondu aux questions posées par les actionnaires, et développé les engagements du Groupe visant à générer à la fois performance économique et impact positif pour la Société, l’alimentation, les Hommes et l’environnement.

La Gérance

Pièce jointe