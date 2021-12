LeddarTech présentera ses solutions novatrices de détection et de perception appuyant les systèmes ADAS et de conduite autonome au CES Las Vegas 2022

English French

QUÉBEC, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation au CES de Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022. LeddarTech présentera à son kiosque quatre solutions de pointe permettant aux équipementiers, aux fournisseurs de rang 1-2, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de LiDARs de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile, mobilité et véhicules hors route. De plus, LeddarTech sera également présente à quatre autres emplacements auprès de partenaires de son écosystème.



Kiosque des solutions LeddarTech (stand No. 7061, LVCC Hall ouest)

Le thème du kiosque LeddarTech au CES est « Résoudre les défis critiques en matière de détection et de perception pour les systèmes ADAS et AD ». Situé dans le tout nouveau Hall ouest du LVCC, au cœur de la section Technologies des transports et des véhicules, le kiosque mettra en vedette des technologies et des solutions dernier cri.

LeddarTech accueillera les délégués CES pour découvrir des solutions innovantes répondant aux problèmes critiques auxquels sont confrontés ses clients sous quatre thématiques principales :

Découvrez les avantages de la fusion de données brutes de capteurs avec LeddarVision™

Une solution de fusion de données de capteurs et de perception complète et ouverte destinée aux systèmes de niveau 2 à 5, et tout particulièrement à l’ADAS pour l’automobile et les véhicules industriels hors route, ainsi qu’aux applications de conduite autonome.



Maximisez la performance LiDAR avec DBSD LeddarSteer™

Un dispositif solid-state d’orientation numérique du faisceau, évolutif, adaptable, fiable et de qualité automobile. S’adressant aux fabricants de LiDARs et aux développeurs de systèmes de vision, LeddarSteer améliore la portée et la résolution du capteur tout en optimisant son coût et ses dimensions.



Explorez les avantages du LiDAR XLRator™, une plateforme de développement LiDAR qui réduit les risques, les coûts et le temps de mise en marché

Une plateforme de développement LiDAR polyvalente et une conception de référence de classe automobile. Le XLRator intègre le LeddarEngine (systèmes sur puce et logiciel de traitement de signal) et des composants critiques qui proviennent de collaborateurs de développement (ams OSRAM, STMicroelectronics et TE First Sensor), permettant aux fabricants de LiDARs ainsi qu’aux fournisseurs de rang 1-2 et aux intégrateurs de systèmes de développer des capteurs LiDAR de qualité automobile conformes aux exigences spécifiques des équipementiers. La plateforme XLRator intègre également le DBSD LeddarSteer.



Visualisez les avantages de l’outil de simulation LeddarEcho™ dans la réduction du temps de développement

Un logiciel de simulation en temps réel pour les développeurs et les intégrateurs de systèmes ADAS/AD qui permet de modéliser diverses architectures et composants LiDAR afin de développer des modèles de capteurs optimaux et de valider les performances obtenues dans des cas d’utilisation d’applications spécifiques.

Visitez aussi LeddarTech aux kiosques des partenaires de son écosystème :

dSPACE (stand No. 3555, LVCC Hall ouest), société dont les solutions accélèrent le développement de technologies automobiles innovantes depuis des décennies, accueillera LeddarTech pour une démonstration des outils et modèles de simulation haute précision LeddarEcho créés pour appuyer et accélérer de manière significative le développement et la validation des capteurs LiDAR basés sur le LeddarEngine et des systèmes ADAS et AD associés.

L’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada (APMA) (stand No. 6367, LVCC Hall ouest) est l’association nationale canadienne qui représente les fabricants OEM de pièces, équipements, outils, pièces détachées et services technologiques de pointe pour l’industrie automobile mondiale. LeddarTech est fière d’être membre de l’association et contributeur technique au projet « Arrow », initiative visant le développement d’un véhicule concept électrique autonome.

Gouvernement du Québec - Investissement Québec (stand No. 51827, The Venetian Expo, 2e étage, 201 Sands Avenue, Las Vegas) est le partenaire incontournable des entreprises internationales qui songent à s’implanter au Québec. Ce partenaire appuie également les efforts déployés par les entreprises québécoises pour accéder à des marchés innovants et s’y développer. LeddarTech est fière d’être un délégué de sa mission commerciale au CES et présentera ses solutions de détection visant les applications en mobilité et systèmes de transport intelligents.

Planifiez une rencontre avec LeddarTech au CES :

Des représentants de toutes les divisions LeddarTech seront disponibles lors de l’événement. Nous vous invitons à cliquer ce lien pour planifier une démonstration de produit, un entretien pour les médias, analystes de l’industrie ou investisseurs, ou encore vous informer sur l’Écosystème Leddar™ ou les perspectives de carrière attrayantes qu’offre notre entreprise. L’équipe sera là pour vous accueillir à son kiosque ou pour vous rencontrer –sur rendez-vous seulement– au salon d’affaires LeddarTech (salle No. W318) au LVCC Hall ouest, niveau 3.

À propos de LeddarTech

LeddarTech fournit la technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) la plus agile, la plus robuste et la plus précise. LeddarTech permet aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. L’entreprise offre des solutions évolutives et optimisées telles que LeddarVision™, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D intégré multicapteurs pour configuration caméra, radar et LiDAR. LeddarTech appuie les fabricants de LiDARs et les intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 avec le LeddarSteer™, un dispositif d’orientation numérique du faisceau, ainsi que le LiDAR XLRator™, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEngine™ et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. La société a contribué à plusieurs innovations de pointe en matière de télédétection et est détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.