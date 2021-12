LeddarTech zeigt bahnbrechende Sensor- und Wahrnehmungslösungen für ADAS und autonomes Fahren auf der CES Las Vegas 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, seine Teilnahme an fünf Ständen der CES Las Vegas vom 5. bis 8. Januar 2022 anzukündigen. Am Stand des LeddarTech Showcase werden vier neue führende Lösungen gezeigt, die es Erstausrüstern, Tier-1-2-Zulieferern, Systemintegratoren und LiDAR-Herstellern ermöglichen, zentrale Herausforderungen für ADAS- und AD-Sensorik und -Wahrnehmung über die gesamte Wertschöpfungskette des Automobil-, Mobilitäts- und Geländefahrzeugmarkts hinweg zu bewältigen. Darüber hinaus wird LeddarTech auch an vier weiteren Ständen von Ökosystem-Partnern präsent sein.



Überblick über das LeddarTech Showcase (Stand 7061, LVCC West Hall)

Das Thema des CES-Hauptstands (#7061) von LeddarTech ist „Solving Critical Sensing and Perception Challenges in ADAS and AD“ (Kritische Sensorik- und Wahrnehmungsherausforderungen bei ADAS und AD bewältigen). Der Stand in der nagelneuen LVCC West Hall, im Herzen des Bereichs für Transport/Fahrzeugtechnik, wird bahnbrechende Technologien und Lösungen zeigen.

LeddarTech heißt die CES-Besucher willkommen, damit sie mit eigenen Augen Lösungen für kritische Kundenprobleme sehen können:

Vorteile der Rohdatenfusion mit LeddarVision™



Eine umfassende, offene Sensordatenfusions- und Wahrnehmungslösung für ADAS-Anwendungen und Anwendungen für autonomes Fahren der Stufen 2 bis 5 im Automobil- und Industriegeländefahrzeug-Bereich.



Maximale LiDAR-Performance mit LeddarSteer™ DBSD Ein skalierbares, anpassbares und zuverlässiges, die Anforderungen an den Automobilbereich erfüllendes Solid-State-DBSD (Digital Beam Steering Device) für LiDAR-Hersteller und Sichtsystem-Entwickler mit höherer Reichweite und Auflösung bei optimierten Kosten und Formfaktoren.



LiDAR-Entwicklungslösung, die Risiken, Kosten und Zeitaufwand verringert und damit eine schnellere Markteinführung ermöglicht – LiDAR XLRator™



Eine vielseitige LiDAR-Entwicklungsplattform und für den Automobilbereich geeignete Referenzdesignlösung. XLRator basiert auf der LeddarEngine (SoC und Signalverarbeitungssoftware) und kritischen Komponenten von Entwicklungspartnern – ams OSRAM, STMicroelectronics und TE First Sensor –, die es LiDAR-Herstellern und Tier-1-2-Zulieferern sowie Systemintegratoren ermöglichen, für den Automobilbereich geeignete LiDAR-Sensoren zu entwickeln, die die spezifischen Anforderungen von Erstausrüstern erfüllen. Die XLRator-Plattform ermöglicht auch die Integration mit LeddarSteer DBSD.



Vorteile des Simulations-Tools LeddarEcho™ zur Verringerung der Entwicklungszeit



Eine SiL-Sensorsimulationssoftware für Entwickler und Integratoren von ADAS/AD-Systemen, die unterschiedliche Sensorarchitekturen und -komponenten für die Entwicklung optimaler LiDAR-Designs modelliert und die resultierende Performance im Rahmen spezifischer Anwendungsfälle validiert.

Besuchen Sie LeddarTech auch an den Ständen seiner Ökosystem-Partner:

dSPACE (Stand 3555, LVCC West Hall), ein Unternehmen, dessen Lösungen die Entwicklung innovativer Fahrzeuglösungen seit Jahrzehnten beschleunigen, zeigt Technologie von LeddarTech im Rahmen der Demonstration der hochpräzisen LeddarEcho-Simulationstools und -modelle, die zur Unterstützung und deutlichen Beschleunigung der Entwicklung und Validierung von LeddarEngine-basierten LiDAR-Sensoren und damit verbundenen ADAS- und AD-Systemen entwickelt wurden.

Die kanadische Automotive Parts and Manufacturers' Association (APMA) (Stand 6367, LVCC West Hall) ist Kanadas nationaler Verband für die Vertretung von Erstausrüstungsanbietern von Bauteilen, Ausrüstung, Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien und fortschrittlichen Technologiedienstleistungen für die weltweite Automobilindustrie. LeddarTech ist stolz, Mitglied dieses Verbands zu sein und einen technischen Beitrag zu „Project Arrow“, einer Initiative für autonome Fahrzeuge, zu leisten.

Gouvernement du Québec – Investissement Québec (Stand 51827, The Venetian Expo, 2nd floor, 201 Sands Avenue, Las Vegas) ist der Partner der Wahl für internationale Firmen, die über einen Standort in Quebec nachdenken. Die Organisation unterstützt zudem die Anstrengungen von Unternehmen aus Quebec, in innovative Märkte vorzudringen und in diesen zu expandieren. LeddarTech ist stolz, sie auf der CES vertreten zu dürfen. Das Unternehmen wird seine Sensorlösungen für ITS- und Mobilitätslösungen präsentieren.

Vereinbaren Sie einen Termin mit LeddarTech auf der CES:

LeddarTech wird Vertreter aller Geschäftsbereiche vor Ort haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie vorab HIER einen Termin für Produktvorführungen, Medieninterviews, Branchenanalysten- oder Investorengespräche, Anfragen bezüglich der Teilnahme am Ökosystem von Leddar™ oder zum Kennenlernen der großartigen Karrierechancen vereinbaren. Unser Team wird sie dann am Stand begrüßen oder Sie (nur mit Voranmeldung) in der Business Lounge W318 von LeddarTech in LVCC West Hall – Level 3 treffen.

Über LeddarTech

LeddarTech bietet äußerst flexible, robuste und präzise Sensortechnologie für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD). LeddarTech ermöglicht es Kunden, kritische Umgebungssensorik-, Datenfusions- und Wahrnehmungsherausforderungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu meistern. Das Unternehmen bietet kostengünstige, skalierbare Lösungen, wie zum Beispiel LeddarVision™, eine Sensorrohdatenfusions- und Wahrnehmungsplattform, die umfassende 3D-Umgebungsmodelle mit Mehrsensor-Unterstützung für Kamera-, Radar- und LiDAR-Konfigurationen generiert. LeddarTech unterstützt LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Systemintegratoren im Automobilbereich mit LeddarSteer™, einem Digital Beam Steering Device, und der LiDAR-Entwicklungslösung XLRator, eine für den Automobilbereich geeignete Halbleiter-LiDAR-Lösungen auf der Basis von LeddarEngine™ und Kernkomponenten weltweiter Halbleiterpartner. LeddarTech hat verschiedene wegbereitende Remote-Sensing-Innovationen entwickelt, mit über 100 patentierten Technologien (gewährte oder angemeldete Patente) zur Verbesserung der Funktionalität von ADAS und autonomem Fahren.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Product Management,

LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

