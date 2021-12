LeddarTech presenta soluciones críticas de detección y percepción que habilitan ADAS y conducción autónoma en la CES, Las Vegas 2022

LeddarTech invita a los fabricantes de LiDAR, proveedores de nivel 1-2, integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales automotores a descubrir las últimas tecnologías de detección y percepción de ADAS y AD en la CES, local 7061, del 5 al 8 de enero.

December 14, 2021 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA