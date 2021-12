LeddarTech Akan Memamerkan Solusi Penginderaan dan Persepsi Penting yang Mendukung ADAS dan Mengemudi Otonom di CES Las Vegas 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, pemimpin global dalam penyediaan teknologi penginderaan ADAS dan AD yang paling fleksibel, kuat, dan akurat, dengan bangga mengumumkan keikutsertaannya di lima lokasi CES Las Vegas, pada tanggal 5-8 Januari 2022. Di lokasi pameran, LeddarTech akan mendemonstrasikan empat solusi terdepan baru yang memungkinkan OEM, pemasok Tier 1-2, integrator sistem, dan produsen LiDAR untuk memecahkan tantangan penginderaan dan persepsi ADAS dan AD yang penting di seluruh rantai nilai pasar kendaraan otomotif, mobilitas, dan kendaraan off-road. Di samping itu, LeddarTech juga akan hadir di empat lokasi Mitra Ekosistem lainnya.



Memperkenalkan Pameran LeddarTech (Stan #7061, LVCC West Hall)

Tema stan destinasi LeddarTech di CES (#7061) adalah “Memecahkan Tantangan Penginderaan dan Persepsi Penting dalam ADAS dan AD.” Stannya, yang berlokasi di LVCC West Hall yang serba baru, di pusat bagian Teknologi Transportasi/Kendaraan, akan menampilkan teknologi dan solusi yang inovatif.

LeddarTech menyambut delegasi CES untuk melihat solusi langsung yang mengatasi masalah kritis yang dihadapi pelanggan:

Temukan manfaat fusi data mentah dengan LeddarVision™

Sebuah solusi fusi dan persepsi sensor terbuka komprehensif untuk ADAS kendaraan industri otomotif dan off-road dan aplikasi mengemudi L2-L5 otonom.



Maksimalkan performa LiDAR dengan LeddarSteer™ DBSDSebuah digital beam steering device (DSBD) solid-state kelas otomotif yang skalabel, dapat disesuaikan, dan andal untuk produsen LiDAR dan pengembang sistem visi meningkatkan jangkauan dan resolusi sekaligus mengoptimalkan biaya dan faktor bentuk.



Pelajari solusi pengembangan LiDAR yang mengurangi risiko, biaya, dan waktu, yang memungkinkan waktu penyiapan produk lebih cepat dengan LiDAR XLRator™

Sebuah platform pengembangan LiDAR serbaguna dan solusi desain referensi kelas otomotif. XLRator didukung oleh LeddarEngine (SoC dan perangkat lunak pemrosesan sinyal) dan komponen penting dari kolaborator pengembangan, ams OSRAM, STMicroelectronics, dan TE First Sensor yang memungkinkan produsen LiDAR serta integrator Tier 1-2 dan sistem untuk mengembangkan sensor LiDAR kelas otomotif yang memenuhi persyaratan spesifik OEM. Platform XLRator juga mengintegrasikan DBSD LeddarSteer.



Lihat manfaat alat simulasi LeddarEcho™ dalam mengurangi waktu pengembangan

Sebuah aplikasi perangkat lunak simulasi sensor SiL untuk pengembang dan integrator sistem ADAS/AD yang membuat model berbagai arsitektur dan komponen sensor untuk mengembangkan desain LiDAR yang optimal dan memvalidasi performa yang dihasilkan dalam kasus penggunaan aplikasi yang spesifik.

Kunjungi juga LeddarTech di lokasi Mitra Ekosistem mereka:

dSPACE (Stan No. 3555, LVCC West Hall), sebuah perusahaan yang solusinya telah mempercepat pengembangan teknologi kendaraan inovatif selama beberapa dekade, akan menjadi tuan rumah LeddarTech dalam mendemonstrasikan alat dan model simulasi presisi tinggi LeddarEcho yang dibuat untuk mendukung dan secara signifikan mempercepat pengembangan serta validasi sensor LiDAR berbasis LeddarEngine dan sistem ADAS & AD terkait.

Automotive Parts and Manufacturers’ Association (APMA) Kanada (Stan No. 6367, LVCC West Hall) adalah asosiasi nasional Kanada yang mewakili produsen suku cadang, peralatan, perkakas, perlengkapan, dan layanan teknologi canggih OEM untuk industri otomotif di seluruh dunia. LeddarTech adalah anggota asosiasi yang bangga dan kontributor teknis dalam inisiatif kendaraan otonom “Project Arrow”.

Gouvernement du Québec - Investissement Québec (Stan No. 51827, The Venetian Expo, 2nd floor, 201 Sands Avenue, Las Vegas) merupakan mitra andalan bagi bisnis internasional yang berpikir untuk mencari lokasi di Québec. Mereka juga mendukung upaya yang dilakukan oleh perusahaan Québec untuk mengakses dan memperluas ke pasar inovatif. LeddarTech merasa bangga menjadi delegasi dalam misi perdagangan CES-nya. Perusahaan akan menyoroti solusi sensornya untuk ITS dan aplikasi mobilitas.

Jadwalkan pertemuan dengan LeddarTech di CES:

LeddarTech akan menghadirkan perwakilan dari semua divisi yang tersedia. Anda diundang untuk membuat jadwal temu sebelumnya DI SINI untuk demonstrasi produk, wawancara media, analis industri, atau diskusi investor, meminta keterangan tentang bergabung di Leddar™ Ecosystem atau mencari tahu tentang peluang lowongan kerja luar biasa yang ada. Tim kami akan hadir di sana untuk menyambut Anda di stan atau bertemu dengan Anda –hanya melalui janji temu– di ruang tunggu bisnis LeddarTech No. W318 di LVCC West Hall – Level 3.

Tentang LeddarTech

LeddarTech menyediakan teknologi penginderaan paling fleksibel, kuat, dan akurat untuk sistem bantuan pengemudi yang canggih (ADAS) dan mengemudi otonom (AD). LeddarTech memungkinkan pelanggan untuk memecahkan tantangan penginderaan, fusi, dan persepsi lingkungan yang penting di seluruh rantai nilai. Perusahaan ini menawarkan solusi yang skalabel dan hemat biaya seperti LeddarVision™, platform fusi sensor data mentah dan persepsi yang menghasilkan model lingkungan 3D komprehensif dengan dukungan multisensor untuk konfigurasi kamera, radar, dan LiDAR. LeddarTech mendukung produsen LiDAR dan integrator sistem otomotif Tier 1-2 dengan LeddarSteer™, digital beam steering device, dan solusi pengembangan LiDAR XLRator untuk LiDAR solid-state kelas otomotif berbasis LeddarEngine™ dan komponen inti dari mitra semikonduktor global. LeddarTech bertanggung jawab atas beberapa inovasi penginderaan jarak jauh mutakhir, dengan lebih dari 100 teknologi yang dipatenkan (sudah diberi hak paten atau menunggu persetujuan) yang meningkatkan kemampuan ADAS dan mengemudi otonom.

