LeddarTechはCESラスベガス2022でADAS(高度運転支援システム)とAD(自動運転)に不可欠なセンシング・認識ソリューションを発表

LeddarTechは、LiDARメーカー、ティア1~2サプライヤー、システムインテグレーター、自動車OEMに、1月5日〜8日に実施されるCESのブース7061で最新のADASとADのセンシング・認識技術を発見するよう促している

December 14, 2021

