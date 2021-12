LeddarTech, CES Las Vegas 2022에서 ADAS 및 자율주행용 센싱 및 인지 솔루션 전시 예정

1월 5일부터 8일까지 열리는 CES에서 LiDAR 제조사, Tier 1과 2등급 공급사, 시스템 통합사, 자동차 OEM 업체 대상으로 최신 ADAS 및 AD 센싱 및 인지 기술 시연 (booth 7061)

Quebec, Quebec, CANADA