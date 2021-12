LeddarTech将在2022年拉斯维加斯消费电子展览会(CES Las Vegas 2022)上展示支持ADAS和自主驾驶的关键感应与感知解决方案

1月5日至8日,LeddarTech将邀请LiDAR制造商、1-2级供应商、系统集成商和汽车原始设备制造商莅临消费电子展览会(CES)7061展位,了解ADAS和AD传感与感知技术的最新进展。

December 14, 2021 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA