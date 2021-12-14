LeddarTech将在2022年拉斯维加斯消费电子展览会（CES Las Vegas 2022）上展示支持ADAS和自主驾驶的关键感应与感知解决方案

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魁北克, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强健、最精确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布，公司将于1月5日至8日参展拉斯维加斯消费电子展5个展位的活动。LeddarTech的展位将展示四种领先的解决方案，这些解决方案使原始设备制造商、1-2级供应商、系统集成商和LiDAR制造商能够解决汽车、移动出行与非公路车辆市场整个价值链中ADAS和AD传感与感知方面的关键挑战。此外，LeddarTech还将在其他4个生态系统合作伙伴的展位进行展示。



LeddarTech展台介绍（7061号展位，拉斯维加斯会展中心西厅）

LeddarTech CES目的地展位（7061号）的主题是“解决ADAS和AD中的关键感应与感知挑战。” 该展位坐落在全新的拉斯维加斯会展中心西厅，地处交通/车辆技术展区的核心，将带来各种突破性技术与解决方案。

LeddarTech欢迎CES代表莅临了解能够解决客户所面临关键问题的第一手解决方案：

此外，还可在其生态系统合作伙伴的展位了解LeddarTech：

dSPACE（3555号展位，拉斯维加斯会展中心西厅）是一家几十年来提供能够加速创新车辆技术开发解决方案的公司，将展示LeddarTech的LeddarEcho高精度模拟工具和模型，用于支持并显著加速基于LeddarEngine的LiDAR传感器以及相关ADAS和AD系统的开发与验证。

加拿大汽车零件制造商协会（APMA）（6367号展位，拉斯维加斯会展中心西厅），加拿大的国家级协会，代表为全球汽车行业提供零部件、设备、工具、物资和先进技术服务的OEM制造商。LeddarTech是该协会光荣的成员，也是自主驾驶汽车计划“Arrow项目”的技术贡献者。

魁北克政府-魁北克投资局（51827号展位，威尼斯人酒店博览会，拉斯维加斯沙滩大道201号2楼）是考虑落户魁北克的国际企业首选合作伙伴。他们还为魁北克公司进驻和扩大创新市场所做的工作提供支持。LeddarTech为能够成为CES贸易使命的代表而倍感自豪。公司将重点介绍其面向ITS和移动出行应用程序的传感器解决方案。

在CES上安排一场与LeddarTech会议：

LeddarTech将与来自各个事业部的代表会面。您受邀在这里预先安排一场会议，以进行产品演示、媒体采访、行业分析师或投资者讨论，咨询加入Leddar™生态系统的相关事宜，或了解目前绝佳的职业机会。公司团队将在展位恭候您的光临，或在LeddarTech商务休息室（拉斯维加斯会展中心西厅3楼西318房间）与您面谈（仅接受预约）。

关于LeddarTech

LeddarTech为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自主驾驶（AD）提供最灵活、最稳健、最精确的感应技术。LeddarTech使客户能够解决整个价值链中的关键环境感应、融合与感知挑战。公司提供经济高效且可扩展的解决方案，如LeddarVision™，这是一款原始数据传感器融合与感知平台，可针对摄像头、雷达和LiDAR配置生成具有多传感器支持的全面3D环境模型。LeddarTech通过数字波束转向设备LeddarSteer™，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴的核心组件、面向汽车级固态LiDAR的LiDAR XLRator开发解决方案，为LiDAR制造商和1-2级汽车系统集成商提供支持。公司具有多项最新的遥感创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。

关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转拨232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。