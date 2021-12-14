LeddarTech将在2022年拉斯维加斯消费电子展览会（CES Las Vegas 2022）上展示支持ADAS和自主驾驶的关键感应与感知解决方案

魁北克, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强健、最精确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布，公司将于1月5日至8日参展拉斯维加斯消费电子展5个展位的活动。LeddarTech的展位将展示四种领先的解决方案，这些解决方案使原始设备制造商、1-2级供应商、系统集成商和LiDAR制造商能够解决汽车、移动出行与非公路车辆市场整个价值链中ADAS和AD传感与感知方面的关键挑战。此外，LeddarTech还将在其他4个生态系统合作伙伴的展位进行展示。
LeddarTech展台介绍（7061号展位，拉斯维加斯会展中心西厅）
LeddarTech CES目的地展位（7061号）的主题是“解决ADAS和AD中的关键感应与感知挑战。” 该展位坐落在全新的拉斯维加斯会展中心西厅，地处交通/车辆技术展区的核心，将带来各种突破性技术与解决方案。
LeddarTech欢迎CES代表莅临了解能够解决客户所面临关键问题的第一手解决方案：
- 探索原始数据与LeddarVision™融合的益处
一个面向汽车与非公路工业车辆ADAS和L2-L5级自主驾驶应用程序提供的综合性开放式传感器融合与感知解决方案。
- 运用LeddarSteer™ DBSD实现LiDAR性能最大化
一款面向LiDAR制造商与视觉系统开发人员的可扩展、可适应且可靠的汽车级固态数字波束转向设备（DBSD），用于提高扫描范围和分辨率，同时优化成本与外形。
- 探索可降低风险、节约成本和缩短时间的LiDAR开发解决方案，运用LiDAR XLRator™加快上市时间
一款多功能LiDAR开发平台和自动级参考设计解决方案。XLRator由LeddarEngine（SoC和信号处理软件）以及来自开发合作伙伴ams OSRAM、STMicroelectronics和TE First Sensor的关键元件提供支持，可支持LiDAR制造商以及1-2级供应商和系统集成商开发符合原始设备制造商特定要求的汽车级LiDAR传感器。XLRator平台还集成了LeddarSteer DBSD。
- 查看LeddarEcho™仿真工具在缩短开发时间方面的诸多益处
一款面向ADAS/AD系统开发人员和集成商的SiL传感器模拟软件应用程序，用于模拟各种传感器架构和组件，以开发最佳LiDAR设计，并在特定应用程序用例中验证由此带来的性能。
此外，还可在其生态系统合作伙伴的展位了解LeddarTech：
dSPACE（3555号展位，拉斯维加斯会展中心西厅）是一家几十年来提供能够加速创新车辆技术开发解决方案的公司，将展示LeddarTech的LeddarEcho高精度模拟工具和模型，用于支持并显著加速基于LeddarEngine的LiDAR传感器以及相关ADAS和AD系统的开发与验证。
加拿大汽车零件制造商协会（APMA）（6367号展位，拉斯维加斯会展中心西厅），加拿大的国家级协会，代表为全球汽车行业提供零部件、设备、工具、物资和先进技术服务的OEM制造商。LeddarTech是该协会光荣的成员，也是自主驾驶汽车计划“Arrow项目”的技术贡献者。
魁北克政府-魁北克投资局（51827号展位，威尼斯人酒店博览会，拉斯维加斯沙滩大道201号2楼）是考虑落户魁北克的国际企业首选合作伙伴。他们还为魁北克公司进驻和扩大创新市场所做的工作提供支持。LeddarTech为能够成为CES贸易使命的代表而倍感自豪。公司将重点介绍其面向ITS和移动出行应用程序的传感器解决方案。
在CES上安排一场与LeddarTech会议：
LeddarTech将与来自各个事业部的代表会面。您受邀在这里预先安排一场会议，以进行产品演示、媒体采访、行业分析师或投资者讨论，咨询加入Leddar™生态系统的相关事宜，或了解目前绝佳的职业机会。公司团队将在展位恭候您的光临，或在LeddarTech商务休息室（拉斯维加斯会展中心西厅3楼西318房间）与您面谈（仅接受预约）。
关于LeddarTech
LeddarTech为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自主驾驶（AD）提供最灵活、最稳健、最精确的感应技术。LeddarTech使客户能够解决整个价值链中的关键环境感应、融合与感知挑战。公司提供经济高效且可扩展的解决方案，如LeddarVision™，这是一款原始数据传感器融合与感知平台，可针对摄像头、雷达和LiDAR配置生成具有多传感器支持的全面3D环境模型。LeddarTech通过数字波束转向设备LeddarSteer™，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴的核心组件、面向汽车级固态LiDAR的LiDAR XLRator开发解决方案，为LiDAR制造商和1-2级汽车系统集成商提供支持。公司具有多项最新的遥感创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。
关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。
联系人：
Daniel Aitken，LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁
电话：+ 1-418-653-9000转拨232
daniel.aitken@leddartech.com
Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。