LeddarTech 將在美國拉斯維加斯消費電子展 2022 上展示支援 ADAS 與 AD 的關鍵感應與感知解決方案

LeddarTech 邀請 LiDAR 製造商、1-2 級供應商、系統整合商與汽車製造商,在消費電子展的 7061 號攤位探索最新的 ADAS 和 AD 感應與感知技術

December 14, 2021 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA