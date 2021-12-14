LeddarTech 將在美國拉斯維加斯消費電子展 2022 上展示支援 ADAS 與 AD 的關鍵感應與感知解決方案

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魁北克, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、強大且準確的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和無人駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者，欣然宣佈其參與 2022 年 1 月 5 日至 8 日在拉斯維加斯五個地點舉行的消費電子展 (CES)。LeddarTech 展示地點將展出四項新的領先解決方案，讓代工生產商、1-2 級供應商、系統整合商及 LiDAR 製造商能夠解決汽車、流動性和越野市場整個價值鏈中關鍵的 ADAS 和 AD 的感應與感知挑戰。此外，LeddarTech 還將在其他四個生態系統合作夥伴地點上參與活動。



介紹 LeddarTech 陳列櫃位 (展位號 #7061 並位於 LVCC 西廳)

LeddarTech 在消費電子展上的目的地展位 (#7061 號) 主題為《解決 ADAS 和 AD 中的關鍵感應與感知挑戰》。 該展位位於全新的 LVCC 西廳，位於交通／車輛技術部分的中心位置，將展示突破性的技術和解決方案。

LeddarTech 歡迎消費電子展代表到訪，以親睹解決客戶面臨的關鍵問題的第一手解決方案：

LeddarVision™

適用於汽車和越野工業車輛 ADAS 和自主 L2-L5 驅動應用的全面開放式感應器融合和感知解決方案，並探索原始數據融合的優勢。



利用LeddarSteer™ DBSD在最大程度上提高 LiDAR 性能

，為 LiDAR 製造商提供可擴展、適應性強且可靠的固態汽車級數碼光束轉向裝置 (DBSD) 以及視覺系統開發商提高範圍和分辨率，並同時優化成本與外形。



探索可降低風險、成本和時間的 LiDAR 開發解決方案，透過 LiDAR XLRator ™

實現更快的產品上市時間，這是一種多功能的 LiDAR 開發平台和自動參考設計解決方案。XLRator 由 LeddarEngine（SoC 和訊號處理軟件）和來自開發合作夥伴 ams OSRAM、STMicroelectronics 和 TE First Sensor 的關鍵組件提供支援，讓 LiDAR 製造商與 1-2 級及系統整合商能夠開發滿足以下要求的汽車級 LiDAR 感應器代工生產商的具體要求。XLRator 平台還整合了 LeddarSteer 數碼光束轉向裝置 (DBSD)。



查看 LeddarEcho™ 模擬工具在縮短開發時間方面的優勢

，這是一款適用於 ADAS/AD 系統開發人員及整合商的 SiL 感應器仿真軟件應用程式，可對各種感應器架構和組件進行建模，以開發最佳 LiDAR 設計並驗證特定應用案例中所產生的性能。

此外，請前往 LeddarTech 的生態系統合作夥伴展出地點：

dSPACE (展位 #3555 號位於 LVCC 西廳) 是一家數十年來以其解決方案加速創新車輛技術發展的公司，將主持 LeddarTech 展示 LeddarEcho 高精度模擬工具和模型，其旨在支援並顯著加快基於 LeddarEngine 的 LiDAR 感應器以及相關 ADAS 和 AD 系統的開發及驗證。

而加拿大汽車零部件和製造商協會 (APMA) (展位 #6367 號位於 LVCC 西廳) 是加拿大的全國協會，代表全球汽車行業的零件、設備、工具、用品、先進技術和服務的代工生產商。LeddarTech 是該協會引以為榮的成員，亦是無人駕駛汽車計劃「Project Arrow」的技術貢獻者。

Gouvernement du Québec - Investissement Québec（展位 #51827 號位於拉斯維加斯 201 金沙大道 2 樓的威尼斯博覽會）是考慮落戶魁北克的國際企業的首選合作夥伴。 他們還支持魁北克的一眾公司為進入和擴展創新市場所作的努力。LeddarTech 很榮幸成為消費電子展貿易代表團其中的代表。該公司將重點介紹其用於 ITS 和流動性應用的感應器解決方案。

跟 LeddarTech 在消費電子展 (CES) 安排會議：

LeddarTech 將有來自所有部門的代表。我們誠邀您在這裡預先安排會議，以進行產品演示、傳媒採訪、行業分析師或投資者討論、詢問有關加入 Leddar™ 生態系統或了解這個現有的難能可貴事業機遇。該團隊將在展位迎接您，或在位於 LVCC 西廳 3 樓 #W318 號的 LeddarTech 商務休息室與您會面（僅限預約）。

關於 LeddarTech

LeddarTech 為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 提供最靈活、最強大和最準確的感應技術。LeddarTech 讓客戶能夠解決整個價值鏈中關鍵的環境感應、融合和感知挑戰。公司提供符合成本效益且可擴展的解決方案，例如 LeddarVision™，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可產生全面的 3D 環境模型，並為攝影鏡頭、雷達及 LiDAR 配備提供多感應器支援。LeddarTech 使用數碼光束轉向裝置 LeddarSteer™，以及用於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 的 LiDAR XLator 開發解決方案，以支援 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車系統整合商。LeddarTech 負責多項尖端的遙控感應創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 以及關注我們的 LinkedIn、Twitter、Facebook 和 YouTube。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。