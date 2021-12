LHV Groupi tulemused novembris 2021

English Estonian

AS LHV Group teenis 2021. aasta novembris konsolideeritult 4,6 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,4 miljonit eurot, millest 0,9 miljonit eurot tulenes Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Groupi tütarettevõte LHV UK Limited teenis novembris 0,3 miljonit eurot kahjumit, AS LHV Varahalduse puhaskahjumiks kujunes 68 tuhat eurot puhaskahjumit, AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks 48 tuhat eurot.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas novembris 172 miljoni euro võrra ja ületas 6 miljardi euro piiri. Laenuportfelli maht suurenes kuuga 30 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas novembris 13 miljoni euro võrra. Novembris ulatus panga finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 2,6 miljoni makseni.

Novembrit iseloomustasid varasemast kõrgemad ärimahud ja suurem klientide aktiivsus, mis tõid pangale kõrgemad teenustasutulud. Pangaklientide arv kasvas novembris 6300 võrra, sealjuures arveldavaid kliente lisandus ligi 3200.

Endiselt püsib kõrgel investeerimisteenuste kasutamise aktiivsus. Novembri viimasel nädalal tõi LHV Pank esimese pangana Eestis klientideni krüptovaradega kauplemise võimaluse, alustades kaheksa enamlevinud krüptovara pakkumist. Teenus võeti ootuspäraselt suure huviga vastu, kuna novembri lõpuks oli krüptovaradega tehinguid teinud 900 klienti mahus 1,75 miljonit eurot.

Panga hoiuste mahu 171 miljoni eurosest kasvust moodustasid 87 miljonit eurot tavaklientide hoiused ning 84 miljonit eurot finantsvahendajate hoiused. Laenuportfelli 30 miljoni eurosest kasvust moodustasid ettevõtete laenud 9 miljon eurot ja jaelaenud 21 miljon eurot. Krediidikvaliteet püsib hea.

Varahalduse tulemust mõjutas II pensionisambast lahkumise avalduste tähtaeg, mis tõi kaasa lahkuvate klientidega seotud vara amortisatsiooni. Augustist novembrini otsustas II sambast lahkuda veidi enam kui 5400 LHV pensionifondide klienti, mis jäi madalamaks määraks võrreldes teiste suuremate fondivalitsejatega. Aktiivsete pensioniklientide arv oli novembri lõpus 138 tuhat klienti.

LHV Kindlustus alustas novembris aktiivset reisikindlustuse toote pakkumist. Ühtlasi integreeriti LHV sõidukikindlustused Modera pakutava automüügiplatvormiga. Kindlustuse klientide arv kasvas 142 tuhande kliendini. Kahjujuhtumite ja hüvitiste mahu sesoonse kasvu tingimustes jäi klientide rahulolu väga kõrgeks.

Ühendkuningriigi tegevused keskendusid ka novembris võtmeisikute värbamisele ja krediidiasutuse litsentsi taotlemise ettevalmistusele.

Groupi konsolideeritud vaates edestab ettevõtte puhaskasum finantsplaani endiselt 2,9 miljoni euro võrra.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 650 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 316 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 138 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 142 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus