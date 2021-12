French English

Global Bioenergies réalise avec succès une levée de fonds

d’un montant global de 14,5 millions d’euros

Evry, le 14 décembre 2021 : Global Bioenergies (la « Société ») annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant total de 14,5M€, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 13,5M€ et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour 1M€ (l’ « Opération »).

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, déclare : « Notre trésorerie s’établit désormais à 21,2M€, nous assurant ainsi une visibilité s’étendant au-delà du premier semestre 2023. Cette opération nous permet d’accueillir des investisseurs de renom, français et européens, convaincus de l’intérêt de la trajectoire que nous avons entreprise. Nous sommes heureux d’avoir pu y associer les particuliers, dont la participation a dépassé les attentes, lesquels sont chaque fois plus nombreux au capital de la Société. Plus généralement, nous remercions tous les actionnaires qui, par leur confiance et leur engagement, soutiennent la mission de Global Bioenergies. »

Pour rappel, l’Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de :

poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l’unité de Pomacle-Bazancourt : production d’isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage (pour environ 50% du produit de l’Opération) ;

mener les travaux d’ingénierie et déployer le projet d’usine qui produira en 2024 à l’échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (pour environ 25% du produit de l’Opération) ;

poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d’exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon 5 ans, et diversifier les débouchés commerciaux (pour environ 25% du produit de l’Opération).





L’Opération a été mise en œuvre en vertu des 9ème et 11ème résolutions de l’Assemblée Générale du 18 juin 2021, à un prix de 4,13€ par action, représentant une décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation et par rapport au cours de clôture du 13 décembre 2021.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 14,5M€, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription, de 3.510.000 actions nouvelles ordinaires, représentant 30,9% du capital existant de la Société avant l’Opération, dans le cadre :

d’une émission au profit de partenaires commerciaux ou industriels de la Société et/ou de fonds d’investissement investissant dans le secteur des biotechnologies, de l’énergie verte, des produits cosmétiques ou du commerce de détail, pour un montant (prime d’émission incluse) de 13,5M€, par émission de 3.267.870 actions nouvelles (l’ « Emission Réservée à une Catégorie de Personnes ») ; et

») ; et d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, d’un montant (prime d’émission incluse) de 1M€, par émission de 242.130 actions nouvelles. Cette offre PrimaryBid est la deuxième de ce type opérée en France (l’ « Offre PrimaryBid »).

Les actionnaires s’étant engagés à souscrire dans le cadre de l’Opération, dont notamment le groupe L’Oréal, via son fonds d’investissement BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, et le groupe Cristal Union, via sa holding Cristal Financière, ont été servis à hauteur de leur demande. Ces derniers ont respectivement représenté 13,3% et 1% de l’Opération.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 16 décembre 2021.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011052257 - ALGBE.

Ces actions nouvelles représenteront 30,9% du capital social de la Société avant l’Opération et 23,6% du capital social de la Société après l’Opération.

A l'issue du règlement-livraison de l'Opération, le capital social de la Société, d’un montant de 743.284,65€, sera composé de 14.865.693 actions.

La répartition de l’actionnariat de la Société, avant réalisation de l’Opération, était la suivante :

Actionnariat Nombre d’actions et de droits de vote (base non diluée) % du capital et des droits de vote (base non diluée) Nombre d’actions et de droits de vote théoriques (base diluée) % du capital et des droits de vote théoriques (base diluée) BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development 1 505 376 13,3% 1 505 376 11,1% Marc DELCOURT[1] 363 505 3,2% 464 748 3,4% Auto-détention 31 372 0,3% 31 372 0,2% Flottant 9 455 440 83,3% 11 533 987 85,2% TOTAL 11 355 693 100,0% 13 535 483 100,0%

[1] Actions détenues directement et indirectement via la société Schmilblick Ventures dont il est seul actionnaire.

La répartition de l’actionnariat de la Société, à l’issue de la réalisation de l’Opération, sera la suivante :

Actionnariat Nombre d’actions et de droits de vote (base non diluée) % du capital et des droits de vote (base non diluée) Nombre d’actions et de droits de vote théoriques (base diluée) % du capital et des droits de vote théoriques (base diluée) BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development 1 972 206 13,3% 1 972 206 11,6% Marc DELCOURT[1] 363 505 2,4% 464 748 2,7% Auto-détention 31 372 0,2% 31 372 0,2% Flottant 12 498 610 84,1% 14 577 157 85,5% TOTAL 14 865 693 100,0% 17 045 483 100,0%

[1] Actions détenues directement et indirectement via la société Schmilblick Ventures dont il est seul actionnaire.

Intermédiaires financiers

TP ICAP Midcap a agi en tant que seul Chef de file et Teneur de livre.

Dans le cadre de l’Offre PrimaryBid, les investisseurs ont pu souscrire à l’offre via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site de PrimaryBid (https://primarybid.fr/).

Prospectus

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des articles 1.4 et 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’Opération n’a pas donné lieu à un prospectus approuvé par l’AMF.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie s’applique aussi pour produire des plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

