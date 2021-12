VGP NV: Betreedt de Franse Markt en Kondigt de Benoeming aan van Aurélien Coudert als Country Manager VGP Frankrijk

English Dutch

PERSBERICHT

Antwerpen/België – Lyon/Frankrijk, 14 december 2021, 07:30 CET - VGP, een pan-Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, betreedt officieel de Franse markt met de opening van haar eerste kantoor in Lyon en benoemt Aurélien Coudert tot Country Manager voor VGP Frankrijk.

Aurélien is op 1 december begonnen binnen het VGP team en zal verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van de portefeuille van de Groep in de Franse markt. In de komende periode zal de focus liggen op het identificeren van geschikte ontwikkelingslocaties.

Aurélien Coudert licht toe: "Ik ben enthousiast over de uitdaging om de VGP business unit in Frankrijk te lanceren en om in zo'n dynamisch en ambitieus bedrijf te werken. Ik ben onder de indruk van de familiale en Europese cultuur van VGP, de langetermijnvisie maar ook de agile organisatie. Aangezien de logistieke en industriële vastgoedsector een groot groeipotentieel heeft, vind ik het geweldig om het bedrijf in Frankrijk uit te breiden en onze klanten ons volledige dienstenpakket aan te bieden."

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "We zijn verheugd Aurélien te kunnen verwelkomen binnen ons VGP-team na een uitgebreide zoektocht en de Europese aanwezigheid van de Groep uit te breiden door de Franse markt te betreden. We openen ons eerste kantoor in Frankrijk, waardoor we meer bedrijven en gemeenschappen in heel Europa van dienst kunnen zijn. Met Aurélien hebben we er alle vertrouwen in dat we de juiste persoon hebben gevonden voor deze uitdagende functie."

Voordat hij bij VGP kwam, werkte Aurélien meer dan 10 jaar in de detailhandel binnen de Casino Groep, een van de belangrijkste Franse detailhandelsgroepen. Hij begon als stafchef van de Supermarkt CEO en was de laatste tijd hoofd van de afdeling verantwoordelijk voor ontwikkeling, bouw en transacties voor de Casino-merken (Petit Casino, Vival, Spar, Casino Supermarché), waarbij hij het afgelopen jaar meer dan 400 winkels opende. Hij heeft een master in burgerlijke bouwkunde, financiën en strategie van de ingenieursschool École Centrale Paris.

CONTACTGEGEVENS VOOR POTENTIËLE HUURDERS & MAKELAARS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Aurélien Coudert

Country Manager VGP France Tel: +33 (0)4 81 49 47 03



Karen Huybrechts

Hoofd Marketing VGP Tel: +32 (0)3 289 14 32









OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,49 miljoen m² en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgische familiebedrijf, actief in vastgoedontwikkeling in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en bezit en exploiteert activa in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

