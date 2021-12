Inbjudan till webbsänd telefonkonferens i samband med SkiStar AB:s delårsrapport avseende Q1 2021/22

Swedish English

SkiStar AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 september – 30 november 2021 måndagen den 20 december 2021 klockan 07.15 CET. I samband med rapporten håller SkiStar en telefonkonferens med webbpresentation. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Anders Örnulf presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och e-mail i webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation

Måndagen den 20 december 2021 klockan 10.00 CET. Ring in på:

SE: +46856642707,

UK: +443333009030,

US: +16467224904.

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbsändning: https://financialhearings.com/event/43422

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.





Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 december 2021 klockan 08.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga