Boreo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2021 peruutetaan Sievi Capital Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen peruutuksen johdosta – Boreo Oyj jatkaa itsenäisenä yhtiönä yritysostovetoisen kasvustrategiansa toteuttamista

BOREO OYJ, SISÄPIIRITIETO, PÖRSSITIEDOTE, 14.12.2021

Tausta

Boreo Oyj (”Boreo”) ja Sievi Capital Oyj (”Sievi Capital”) tiedottivat 29.9.2021, että Boreon ja Sievi Capitalin hallitukset ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä allekirjoittamalla yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”), jonka mukaan Sievi Capital sulautuu Boreoon osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Sievi Capitalin kaikki varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä (”Sulautuminen”), ja että Boreon ja Sievi Capitalin hallitukset suosittelivat yksimielisesti Sulautumista osakkeenomistajille. Boreon hallitus ehdotti 5.11.2021, että Boreon 17.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous ja Sievi Capitalin hallitus ehdotti 2.11.2021, että Sievi Capitalin 16.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisivät Sulautumisesta Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Finanssivalvonta hyväksyi 29.11.2021 yhtiökokouksia varten laaditun Sulautumista koskevan suomenkielisen sulautumis- ja listalleottoesitteen (”Esite”), joka laadittiin sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Sievi Capitalin osakkeenomistajille ja sulautumisvastikeosakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Sievi Capitalin hallitus on todennut ennakkoäänestyksen tuloksen perusteella, että sen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemä ehdotus Sulautumisesta ja Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä ei tule saamaan vaadittavaa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tämän johdosta Sievi Capitalin hallitus on päättänyt peruuttaa yhtiökokouksen. Sievi Capitalin ilmoituksen johdosta Sievi Capital ja Boreo ovat tänään sopineet yhtiöiden 29.9.2021 allekirjoittaman yhdistymissopimuksen päättämisestä sekä Sulautumissuunnitelman raukeamisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Edellä esitetyn johdosta myös Boreon hallitus on päättänyt olla järjestämättä 17.12.2021 koolle kutsuttua ylimääräistä yhtiökokousta.



Boreo jatkaa itsenäisenä yhtiönä aiemmin julkistamansa yritysostovetoisen strategiansa toteuttamista, liiketoimintamallinsa kehittämistä ja pääomarakenteensa kehittämisen strategisten vaihtoehtojen arviointia.

”On valitettavaa, ettei Sievi Capitalin osakkeenomistajien riittävää enemmistöä Sulautumiselle saatu, sillä mielestämme ehdotettu yhdistyminen olisi ollut erinomainen tapa luoda omistaja-arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Boreon osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta pidämme yhtiön strategian toteuttamisen jatkamista itsenäisenä toimijana parempana vaihtoehtona kuin Sievi Capital -yhdistymisen ehtojen uudelleenneuvottelua ja yhdistymisen edistämisen jatkamista. Kiitämme Sievi Capitalin hallitusta ja toivotamme Sievi Capitalille kaikkea hyvää”, sanoo Boreon hallituksen jäsen ja pääomistajasta riippumattoman Sulautumista valmistelleen komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos.

”Vuosien 2020 ja 2021 aikana olemme investoineet merkittävästi Boreon compounder-liiketoimintamallin kehittämiseen, toteuttaneet merkittävän määrän onnistuneita yritysostoja ja tulleet vakuuttuneeksi yhtiön liiketoimintamallin toimivuudesta. Boreolle yhdistyminen Sievi Capitalin kanssa olisi tarjonnut mahdollisuuden nopeuttaa yhtiön kasvua lyhyellä aikavälillä. Yhtiöllä on sen nykymuodossaankin erinomaiset edellytykset lyhyen ja pitkän aikavälin arvonluonnille, ja jatkamme luottavaisena sekä motivoituneina yhtiön kehittämistä itsenäisenä ja sen yritysostovetoisen strategian toteuttamista. Maaliskuun 2021 strategiajulkistuksen mukaisesti tulemme jatkamaan työtä Boreon pääomarakenteen kehittämiseen liittyvien strategisten vaihtoehtojen arvioimiseksi. Tavoitteenamme on varmistaa yhtiön yritysostovetoisen kasvustrategian rahoitus, vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa ja parantaa Boreon osakkeen likviditeettiä”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Boreo järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen suunniteltuna ajankohtana 17.12.2021 klo 10.00 alkaen virtuaalisen tilaisuuden, jossa yhtiön edustajat kommentoivat suunnitellun yhdistymisen peruuntumista ja Boreon tulevaisuuden suuntaviivoja sekä vastaavat osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien kysymyksiin.

Yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen, median edustajille, analyytikoille ja sijoittajille virtuaalisen tilaisuuden, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist, Boreon ja Sievi Capitalin yhdistymistä valmistelleen riippumattoman komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos ja toimitusjohtaja Kari Nerg kommentoivat suunnitellun yhdistymisen peruuntumista ja Boreon tulevaisuuden suuntaviivoja sekä vastaavat osallistujien kysymyksiin. Webcast-lähetys järjestetään perjantaina 17.12.2021 klo 10.00 alkaen. Tilaisuus on suomenkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen.

Webcast-lähetystä voi seurata myöhemmin ilmoitettavan linkin välityksellä. Linkki ilmoitetaan ennen tilaisuutta osoitteessa www.boreo.com/investors . Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on tilaisuuden jälkeen katsottavissa samassa osoitteessa.

Kari Nerg, Boreo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 044 341 8514

Aku Rumpunen, Boreo Oyj:n talousjohtaja, puh. 040 556 3546

www.boreo.com



Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 135,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Tärkeitä tietoja

