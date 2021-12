TCM Group A/S: Finanskalender 2022

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 119/2021

Tvis, 14. december 2021

Finanskalender 2022

Finanskalenderen indeholder de forventede datoer for offentliggørelse af delårsrapporter, årsrapporter og afholdelse af generalforsamling:

25. februar 2022 Delårsrapport for 4. kvartal 2021 og årsrapport for 2021

1. marts 2022 Frist for indsendelse af aktionærforslag til generalforsamling

5. april 2022 Ordinær generalforsamling

18. maj 2022 Delårsrapport for 1. kvartal 2022

19. august 2022 Delårsrapport for 2. kvartal 2022

15. november 2022 Delårsrapport for 3. kvartal 2022

24. februar 2023 Delårsrapport for 4. kvartal 2022 og årsrapport for 2022

13. april 2023 Ordinær generalforsamling

Årsrapporten og delårsrapporterne vil være tilgængelige på TCM Group A/S’ hjemmeside, www.tcmgroup.dk, umiddelbart efter offentliggørelsen.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

