INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

English Danish

MEDDELELSE NR. 113 - 14. DECEMBER 2021

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, deltager A/S Motortramp ved løbende at sælge aktier pro rata for at fastholde en ejerandel på lige under 32% af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN. Markedet informeres herom – se vedhæftede fil og selskabsmeddelelse nr. 75/2021.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Vedhæftede filer