ABN AMRO et receeve ont conclu un partenariat stratégique pour le recouvrement et la récupération avec un investissement de 4 millions d'euros en capital-risque

HAMBOURG, Allemagne, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- receeve , le leader de l'innovation dans le recouvrement et la technologie de récupération, est fier d'annoncer son tout nouveau client, ABN AMRO , la troisième plus grande banque des Pays-Bas.



ABN AMRO, basée à Amsterdam, a sélectionné la plateforme cloud-native tout-en-un de receeve pour offrir des expériences pérennes à ses clients les plus vulnérables et soutenir l'exécution de stratégies sur les marchés internationaux.

En outre, receeve et ABN AMRO Ventures annoncent un partenariat stratégique visant à stimuler et accélérer l'innovation, contribuant à la fois aux objectifs de la banque et à la feuille de route de développement de produits de receeve. Grâce à ce partenariat, qui comprend une extension de démarrage de 4 millions d'euros provenant de la branche capital-risque de la banque, ABN AMRO peut désormais accéder aux capacités numériques de receeve axées sur les données et sur le client pour créer et activer une vision unifiée du client en plus de sa technologie actuelle et de sa pile de données - déployée en quelques semaines, et non plusieurs mois. Ce partenariat permet aux équipes d'ABN AMRO de rendre rapidement les données exploitables, de débloquer de nouveaux cas d'utilisation dans l'ensemble de la banque et de s'assurer qu'elles optimisent leur travail de récupération pour l'entreprise et pour leurs clients. Avec cet investissement, receeve augmente son financement total au cours des deux dernières années pour atteindre 16 millions d'euros au total.

Selon McKinsey & Company, « englober la stratégie, les opérations, la technologie, les talents et la mise en œuvre—peut stimuler la croissance et positionner (les organisations) à l'avant-garde d'un secteur des services financiers en pleine transformation . »

Tom van der Grinten , directeur principal des opérations sous contrat et crédits chez ABN AMRO, a déclaré : « L'ambition stratégique d'ABN AMRO est d'être une banque personnelle à l'ère numérique pour nos clients. En intégrant les capacités de la plateforme receeve à notre propre modèle de service client numérique, nous serons en mesure de fournir à nos clients, de manière pratique et conviviale, des informations personnalisées pour maintenir une situation financière personnelle saine. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de receeve afin d'offrir une grande valeur ajoutée à nos clients. »

Paul Jozefak , PDG de receeve, a déclaré : « Les deux sociétés partagent une vision de l'apport de solutions numériques et de données avancées pour construire les meilleures expériences client. L'engagement envers l'innovation se reflète dans le partenariat d'ABN AMRO Ventures avec receeve en vue d'élaborer la feuille de route de la solution et d'être le leader de la création d'un meilleur parcours pour les clients les plus vulnérables, tout en fournissant des outils à ses employés pour améliorer en permanence leur propre expérience. Nous sommes ravis de travailler avec ABN AMRO et d'aider la banque à améliorer considérablement l'automatisation et l'engagement et à rendre le déploiement de logiciels véritablement fluide. »

Hugo Bongers , responsable d'ABN AMRO Ventures, a ajouté : « L'approche et la trajectoire de croissance de receeve nous ont immédiatement intrigués. Nous sommes impatients de collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour fournir une grande valeur à ABN AMRO, et de travailler en partenariat, en tant qu'investisseurs, à stimuler la croissance et l'expansion ainsi qu'à bâtir un leader du marché à travers l'Europe et au-delà. »

La banque connaît une transformation significative, et la manière dont les opérations de recouvrement engagent les clients ainsi que l'évaluation de cet engagement font partie de ce changement. Les attitudes à l'égard de l'acceptation et de l'intégration des paiements de recouvrement ont changé.

Les projets dépendants de l'infrastructure technologique existante et chronophage visant à optimiser les stratégies et à ajouter de nouvelles méthodes d'engagement et de paiement ne sont plus réalisables. La capacité à intégrer une couche au-dessus de l'infrastructure technologique existante et à se déployer rapidement et facilement est devenue une priorité. Les organisations doivent adopter des outils sous-jacents agiles pour organiser les données, rationaliser et automatiser les processus, optimiser les approches de segmentation et de remboursement - ABN AMRO prend les devants dans la transformation des opérations de recouvrement et de récupération.



